 

Путин выразил соболезнования президенту Северной Македонии в связи с ДТП в Болгарии

23.11.2021, 13:10, Новости дня
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Президент РФ Владимир Путин выразил соболезнования президенту Северной Македонии Стево Пендаровскому после крупного ДТП в Болгарии.

«Примите глубокие соболезнования в связи с гибелью граждан вашей страны, в том числе детей и подростков, в результате дорожно-транспортного происшествия в Болгарии. Прошу передать слова искреннего сочувствия и поддержки родным и близким погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим», – говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.

Напомним, туристический автобус из Северной Македонии попал в ДТП и загорелся на автомагистрали «Струма» в Болгарии, инцидент произошел около 03.00 (около 04.00 мск).

Как сказал начальник пожарной охраны Николай Николов, происшествие произошло на 31-м километре автомагистрали «Струма», когда после ДТП туристический автобус из Северной Македонии, в котором находились 52 человека, загорелся. 



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