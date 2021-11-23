 

Мнение: Лукашенко огорчил Путина?

23.11.2021, 13:08, Разное
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К Лукашенко приехало «Би-би-си».

И сказал Лукашенко «Би-би-си», что готов начать диалог с оппозицией, что готов сесть за стол переговоров со Светланой Тихановской. Но только после переговоров Путина с Навальным.

Дословно:  «Вот как только Путин с Навальным сядут за стол переговоров, я мгновенно со Светланой начну вести переговоры» ( с 3:15).

Но словно, сообразив, что лишнего ляпнул, Лукашенко  кинулся исправлять свой косяк, назвав Навального «продажным человеком»,  и заявив, что «Путин с ним никогда не сядет за стол переговоров»… Вобщем, получилось еще хуже.

Но слово не воробей. Думаю, что корявый пассаж Лукашенко о переговорах Путина с Навальным, сильно огорчил Путина. Хотя бы даже потому, что персонаж, регулярно встречающийся с Путиным, в очередной раз вслух произнес имя, которое Путин вообще не произносит, словно кто-то убедил Путина, что упомянуть имя Навального – это все-равно что посмотреть в глаза Медузе Горгоне…

Или я ошибаюсь? Путин про интервью Лукашенко «Би-би-си» даже не узнает? Об этом интервью президенту России не доложат, чтобы не огорчать?

Скриншот отсюда

Источник: Ирек Муртазин



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