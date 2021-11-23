Варианты для округлой формы лица, которые сделают его худее: 10 модных стрижек для женщин за 40

От типа стрижки зависит, как женщина будет себя воспринимать и преподносить окружающему миру. Для круглого лица существует много вариантов, но только некоторые идеально впишутся под такой типаж. Стилисты сделали подборку модных причесок для женщин, которая поможет выбрать правильный тип стрижки.

Эффектный образ

Короткие стрижки, а в частности боб, – идеальный вариант для пышных красавиц. Короткие пряди легко и просто уложить, и при этом объем всегда будет достаточно пышным в нужных зонах. Боб открывает линию шеи и уши, что делает лицо немного уже, а за счет косой челки и неровного среза прядей можно визуально добиться эффекта похудения.

Удлиненные передние пряди помогают подчеркнуть линию подбородка, но при этом скрывают бока и лицо становится намного уже. Интересный вариант укладки с косой челкой набок: кажется, будто образ действительно помолодел.

Если волосы тонкие и нужно добавить объемности, то короткий боб с приподнятым затылком будет кстати. Срез должен быть немного скругленным, чтобы добавить объемности прядям и сделать их толще.

А вот на волосах средней длины хорошо использовать технику балаяж со светлыми оттенками, они также зрительно уплотняют пряди. Низ можно подчеркнуть контрастным цветом или добавить яркости с помощью розового.

Варианты на каждый день

Удлиненный боб с прямым подбором подойдет тем, кто хочет подчеркнуть красоту лица и сделать акцент именно на чертах. Гладкое полотно волос подчеркнет внешность, при этом передние пряди, спущенные вниз, отлично выделят узкий подбородок и красивые глаза.

Все варианты каре также впишутся в образ с круглым лицом. Даже можно играть с челкой, подбирая те варианты, которые могут изменить форму. Стилисты предлагают круглую укороченную косую челку.

Удлиненная челка также будет кстати на коротких волосах, она скроет овал лица и сделает его более узким.

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Выбор длины

От этого показателя зависит то, как прическа “заиграет” в образе. Можно обратить внимание на длину до плеч, ведь она и объем хорошо держит, и форму подчеркивает.

Обязательно для круглого лица делать акцент на прическах с челкой. Даже если волосы кудрявые и объемные. Легкая непослушность добавит образу женственности и эффектности.

Челку можно по-разному передвигать, создавая новые варианты образа. Это выглядит довольно мило и интересно.

Современный тренд – максимально простая и несложная прическа. Поэтому стилисты предлагают удлиненный боб без челки с прямым пробором. Такой вариант хорошо смотрится и на кудрявых, и на прямых волосах.