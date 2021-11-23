К любви, здоровью или удаче. Какие серьги помогают в жизни

Серьги – не просто ювелирное украшение. При грамотном выборе они способны стать мощным оберегом, привлечь удачу и любовь, помочь обрести уверенность в себе. Однако подобными магическими воздействиями обладают не все серьги. Давайте узнаем, какие именно украшения окажут положительное воздействие.

Привлечение любви

Для этой цели следует воспользоваться силой огненной стихии. Серьги из золота, украшенные красными или алыми драгоценными камнями, помогут добиться желаемого. В качестве инкрустации подойдут оникс, рубин, агат, гранат. Украшения поделятся со своей хозяйкой мощной энергетикой, помогут обрести уверенность в себе, стать более привлекательной в глазах представителей противоположного пола.

Также наладить романтическую сторону жизни помогут треугольные модели из платины или керамики. Кроме того, такие «огненные» серьги помогут женщинам, занимающимся собственным делом. Однако постоянно пользоваться их магией не стоит – огненное воздействие способно испортить характер, сделать женщину более агрессивной. Очень осторожно нужно быть зрелым дамам – под влиянием таких серег есть риск остаться без избранника.

Материальное благополучие и здоровье

Чтобы у вас всегда были деньги, выбирайте серьги округлой формы, визуально напоминающие монеты, непременно из благородного металла (платины, золота). Еще более эффективными для пополнения кошелька станут украшения с инкрустацией из турмалина, сапфира, сердолика, рубина.

Чтобы укрепить здоровье, поскорее забыть о любых проблемах, носите серьги-гвоздики. В качестве материала выбирайте серебро, мельхиор, титан, керамику. Такие скромные украшения не только защитят здоровье, но и станут оберегом от сглаза и порчи.

Привлекаем удачу

Длинные тонкие модели из любого материала помогут вам стать любимицей Фортуны.

Однако нельзя носить украшения, которые вам подарили малознакомые люди, также откажитесь от чужих серег. Они могут носить в себе негативную энергетику, которая будет вредить новой хозяйке. Вообще, принимать ювелирное украшение в подарок можно только от очень близкого человека. Также лучше отказаться от дешевой бижутерии из ненатуральных материалов – никакого прока от нее не будет.

Защита от сглаза

Для этой цели подойдут украшения, связанные со стихией воды. Серебряные сережки с опалами, цирконами, сапфирами помогут очиститься от негативной энергетики, именно поэтому иметь их в свой шкатулке с драгоценностями рекомендуется каждый женщине. Лучше всего надевать их на важные события: свадьбы, юбилеи, любые торжества, где будет большое скопление народа. Они защитят от дурного глаза и сознательно наводимой порчи.

Для уверенности в себе

Лучше всего использовать энергию стихии земли. Подойдут серьги с изумрудами, нефритами, тигровым глазом, топазами. Такие украшения помогут расслабиться, обрести гармонию с собой, научиться получать удовольствие от мелочей, что в итоге повлечет за собой обретение уверенности в собственных силах.

Такие украшения подойдут людям, которым нужно нормализовать семейную жизнь и наладить отношения со второй половиной. Также их можно использовать для лечения нервных расстройств, агрессии, тревожных состояний.