Игорь Николаев и Наташа Королева могли развестись из-за Дианы Гурцкой

Названа новая причина развода композитора Игоря Николаева и певицы Наташи Королевой. Якобы их брак мог разрушиться из-за Дианы Гурцкой.

На момент новых отношений Игорю Николаеву было 40 лет, а певицы Диана Гурцкой 22 года. Много лет назад композитор написал для артистки песню «Ты здесь». Он стала самым настоящим хитом. Николаев сочинил композицию, поскольку между ним и артисткой вспыхнула страсть.

Диана Гурцкая не раз утверждала, что в те годы Игорь Николаев пожалел ее. Напомним, что певица ничего не видит из-за проблем со здоровьем. Композитор просто решил помочь ей стать известной на всю страну.

Напомним, что Игорь Николаев и Наташа Королева состояли в браке с 1992 по 2001 годы. Артистка так и не подарила супругу детей. Сейчас экс-супруги счастливы в новых отношениях. Наташа Королева находится в браке с Сергеем Глушко, у них есть сын Архип. Игорь Николаев женился на Юлии Проскуряковой, которая подарила ему дочь Веронику.

Источник: teleprogramma.pro