Избранница Тимати Саша Дони ответила на критику хейтеров

Новая возлюбленная рэпера Тимати ответила на критику хейтеров. Саша Дони заявила, что пользователи обсуждают ее внешность, а она топчет их души.

Саша Дони за несколько месяцев из никому неизвестной модели стала медийной персоной. Под каждым снимком избранницы Тимати хейтеры оставляют множество комментариев. Очень часто пользователи Сети критикуют внешний вид модели. Долгое время девушка старалась не реагировать на многочисленные обвинения, но недавно ответила ненавистникам.

Она заявила, что многие обсуждают ее внешность, пытаются найти изъяны, приписывают различные процессии. Дони, в свою очередь, молча топчет их души, забирая у них самое лучшее. В первую очередь, речь идет о времени, которые пользователи Сети тратят на написание отрицательных комментариев.

Подписчики Дони считают, что все фотографии блондинка обрабатывает в фотошопе. Она перебарщивает с обработкой снимков, чтобы выглядеть более эффектно. Уже не первый раз новую избранницу Тимати сравнивают с его бывшими возлюбленными. Ранее многие считали, что она похожа на Алену Шишкову, от которой у артиста растет дочь Алиса. Саша Дони предпочитала долгое время отшучиваться, но все равно продолжила читать негативные комментарии.

Открыто об отношениях с Тимати модель не говорит. Поклонники ждут, когда блондинка расскажет, как развивается роман с популярным артистом.

Источник: www.starhit.ru