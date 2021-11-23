 

“Уже в России”, “Следующее – гражданство РФ?” Звезда “Великолепного века” Узерли приехала в Москву

23.11.2021, 12:40, Новости дня
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“Москва – моя любовь”, – сообщила она.

Узерли сфотографировалась на улице, а также перед зеркалом в гримерке. На втором снимке она продемонстрировала лицо без макияжа.

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Публикация от meryemuzerlimeryem (@meryemuzerlimeryem)

“Уже в России”, – отметила подписчица alina_kolbakova.

“Следующее – гражданство РФ?” – спросила svetlanachub3316.

Контекст:

Мерьем Узерли 12 августа исполнилось 38 лет. Она родилась в Касселе (Германия). Отец актрисы – турок, а мать – немка. Мерьем – четвертый ребенок в семье. Два старших брата – Денни и Кристофер – дети от первого брака матери, Джанан – ее родная сестра.

Узерли стала широко известна по роли любимой жены султана Сулеймана І – Хюррем Султан в сериале “Великолепный век” (2011).

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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