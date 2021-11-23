Час фиг на транспорте

QR-коды в метро и автобусах: в Татарстане острую проблему подали тупым концом вперед.



Казань. Фото: Артем Дергунов / специально для «Новой»

Когда-нибудь будущие историки найдут на пыльном чердаке казанского дома полуистлевший дневник и с трудом разберут запись: «22 ноября 2021 года. Казань взяли привившиеся от ковида и получившие QR-коды. Непривившиеся и не имеющие кодов со стычками и потасовками отошли за Волгу и угрожают начать наступление к наступлению утра, к моменту открытия станций метро и выхода на маршруты автобусов. В стане победителей замечены перебежчики — из тех, кто успел сделать только одну прививку. К вечеру взяли языка, который предупредил о возможных вылазках пикетчиков с плакатами: «Фиг вам, а не вакцинация!».

Признаюсь, эту запись для историков сделал я. И не чтобы сбить их с толку. Просто, если написать о событиях этого дня так, как есть, то они поймут еще меньше.

А кто из нас понимает, что происходит? Ничего нельзя было понять уже 6 ноября, когда в Татарстане объявили, что с 22-го числа здесь невозможно будет воспользоваться общественным транспортом без QR-кода или справки о медотводе.

Да, QR-код надолго сделался нашей суровой реальностью. Чего доброго, из-за его отсутствия начнут выгонять даже из пунктов прививок.

Какими же силами и средствами местные власти собирались регулировать пассажиропоток? Опыт охоты на привычных трамвайных «зайцев» не очень-то переносился на QR-зайцев. Впрочем, это уже и не зайцы.

Поскольку нигде в стране, кроме Татарстана, подобных мер еще не принимали, жители республики, по мнению многих из них, оказались приравненными к кроликам. Подопытным и бесправным.

О правах разговор сложный. Давайте я не стану рассказывать подробности о вынужденных остановках и даже простоях транспорта, о высадке в первый же день нескольких сотен пассажиров автобусов и троллейбусов, о недопуске людей в метро, о взаимных оскорблениях проверяющих и проверяемых, о намерениях кондукторов немедленно уволиться… Лучше касательно прав расскажу давнишнюю историю.

В молодости я учился на химическом факультете, где у нас порой что-то возгоралось. Однажды возник небольшой пожар. Многие сами выскочили на улицу, оставшимся помогали найти выход в дыму пожарные. Так вот, одна моя сокурсница ничего этого не заметила и спокойно продолжала разливать что-то по пробиркам. Вбежавший в лабораторию пожарный схватил ее за руку и, приобняв, потянул к двери. В ответ девушка влепила ему пощечину и гневно высказала все, что думает о его неподобающем поведении… Мы потом смеялись дня три. Пожарные в депо, пожалуй, дольше.

Казань. Фото: Артем Дергунов / специально для «Новой»

С ковидом еще хуже, чем с пожаром. В сплошном дыму неведения и при отсутствии опыта борьбы с новой напастью нас тянут к какому-то выходу, порой насильно, порой и впрямь нарушая наши права. Наверное, к некоторым непривычным мерам можно отнестись с пониманием. Принимать их, конечно, необходимо.

Только жаль, новый порядок в общественном транспорте вводят люди, давно на нем не ездящие и не помнящие, сколько дверей у автобуса.

И как же тут быть? Может, ввести отдельные автобусы: для привитых и непривитых? В метро для тех и других обозначить вагоны? Нарушителей принудительно пересаживать в сразу подорожавшее такси, которое, вдобавок, едет в другую сторону?

Никто толком не знает. Поэтому пока всем — счастливого пути! Если вас высаживают, держитесь за поручни. И уступайте пожилым и инвалидам свой QR-код.

Борис Бронштейн, обозреватель «Новой»

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