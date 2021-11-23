«Автомобилисты России» выступили против изменения правил выдачи медсправок

Инициатива обязать водителей «с клиническими признаками наркологических расстройств» сдавать дополнительные анализы для получения необходимых медицинских справок выглядит субъективистской, а значит может привести к вымогательствам и коррупции, сообщил газете ВЗГЛЯД председатель Движения автомобилистов РФ Виктор Похмелкин.

СМИ сообщают, что в Министерстве здравоохранения намерены обязать автомобилистов сдавать дополнительные анализы для получения необходимых медицинских справок, если у тех во время приема нарколога обнаружены «клинические признаки наркологических расстройств». К ним, в частности, относятся такие признаки, как следы от уколов, ускорение или замедление темпа мышления, эмоциональная неустойчивость и другие.

«Я считаю, что ничего менять не надо. Есть сегодня процедура, при которой водитель приносит справку о том, что он не стоит на учете в наркологическом диспансере, этого вполне достаточно, чтобы выдать ему справку о возможности управлять транспортным средствами. Все остальное – субъективизм, возможность произвола, а значит вымогательства, коррупции и всего остального», – уверен Похмелкин.

По его мнению, если в ходе управления транспортным средством уже появятся подозрения, что у человека есть какие-либо заболевания психического или наркотического характера, то это можно будет уже выявить с помощью медицинского освидетельствования. Однако на данном этапе изменение правил выдачи медсправок принесет больше вреда, чем пользы.

«То есть решать, нужны ли человеку дополнительные анализы, будет конкретный врач. Причем делать будет это по каким-то своим критериям, а не по реальным показателям. Поэтому, у врача появится очень хорошая возможность говорить легковерным и слабым людям о том, что у них есть такие-то признаки и сейчас им нужно сдать дополнительные анализы, на что человек поинтересуется, можно ли обойтись и без них, а врач ответит, что можно, только это будет кое-что стоить. Это очень вероятный диалог, который будет возникать вследствие принятия подобного нормативного акта», – резюмировал собеседник.

В начале ноября сообщалось, что с марта 2022 года могут вступить в силу новые правила медосвидетельствования водителей.