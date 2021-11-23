Может дойти до развода: 3 знака зодиака, которых в 2022 году ждет разочарование в личной жизни

Астрологи считают, что знак зодиака может во многом повлиять на личную жизнь каждого человека. Есть 3 знака зодиака, которых в 2022 году ожидает самое настоящее разочарование в личной жизни, вплоть до развода. Вот кого ожидает разочарование в любви.

Овен

С мая по август Овны будут импульсивными и встревоженными. У них хорошо развиты лидерские качества. Овны желают, чтобы их всегда и во всем слушались беспрекословно. Они любят, чтобы все окружающие им подчинялись и делали так, как они скажут.

Овен часто настолько импульсивен, что просто не в состоянии сдерживать и контролировать свои эмоции. А именно сдержанность является важным качеством при построении брака.

Если Овен ссорится с партнером, то может очень сильно вспылить и наговорить лишнего, о чем потом будет жалеть. В 2022 году из-за чрезмерной эмоциональности могут быть серьезные разногласия с любимым человеком. Ревность может возникать практически на пустом месте, что может привести к довольно серьезным последствиям. Именно поэтому не стоит торопиться и постараться сохранять спокойствие.

Если возникают конфликтные ситуации со второй половинкой, то нужно откровенно об этом поговорить, а не накапливать обиды. Если все время сохранять спокойствие, то никаких особых проблем не будет. Кроме того, можно обратиться за профессиональной помощью к психологу, если это потребуется. Есть все шансы спасти отношения, если все же существует угроза расставания.

Близнецы

С начала 2022 года Близнецы могут испытывать достаточно сильное напряжение в личной жизни. Чрезмерная спешка и неуверенность в собственных силах могут привести к серьезному разочарованию.

Те же, кто состоит в браке, будут сталкиваться с серьезными проблемами, спровоцированными скукой, потерей интереса к своему партнеру, а также бытом. Это может привести к расставанию.

Не стоит отправляться в путешествие в одиночестве, чтобы немного передохнуть и избавиться от стресса. Лучше всего просто откровенно поговорить со своим партнером. Близнецам, которые пребывают в поиске своего любимого человека, на протяжении всего года нужно быть готовым к приятным сюрпризам.

Рыбы

С февраля по март 2022 года будут происходить достаточно серьезные изменения в личной жизни. Многие Рыбы вынуждены будут переосмыслить свою жизнь и принимать важные решения. В семейных отношениях может быть серьезное разочарование.

Денежное дерево радует пышным цветением: мой секрет в уходе за листьями

Кожа гладкая и свежая: дермопланирование, или Зачем женщине нужно брить лицо

Если выпало мало снега, то урожая не будет: 16 декабря – День Ивана Молчальника

К тому же может возникнуть подозрительность к своему партнеру, однако такое отношение появится не просто так. Причиной этому могут послужить любовные сообщения, частые опоздания домой, минимум заботы и некоторый холод в отношениях.

Вероятнее всего, их партнер уже давно принял решение просто уйти, однако почему-то ожидает того, что именно Рыбы возьмут на себя ответственность разорвать все отношения. Не останется ничего, кроме как подать на развод.

Рыбам не стоит стараться сохранить отношения, несмотря даже на длительное время, которое было прожито вместе. Нет никакого смысла сглаживать ссоры и скандалы. Если постоянно закрывать глаза на то, что принесет боль, то так можно только навредить себе, что приведет к серьезному стрессу и депрессии. Нужно просто взять себя в руки и порвать отношения, которые приносят дискомфорт. После расставания Рыбы в скором времени смогут обрести настоящую любовь.