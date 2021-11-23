 

Теплый цветовой микс, который подходит каждой женщине: зимой в тренде медовый блонд

23.11.2021, 12:00, Разное
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В тренде натуральные варианты оттенков с акцентом на светлые волосы. Конечно, добиться идеального результата здесь тяжело, но стилисты собрали удачные примеры, которые могут мотивировать на изменения во внешности. Разные типы блонда с переходом в натуральный тон собраны в подборке.

Теплый мед

Золотистые переливающиеся пряди – мечта любой девушки. К сожалению, не у всех настолько яркий и насыщенный естественный оттенок волос. Часто приходится подбирать для себя разные варианты окрашивания. Стилисты предлагают присмотреться к варианту медового блонда, который вместо холодного уходит в теплый подтон.

Выглядит такое окрашивание в технике балаяж просто великолепно. Визуально пряди не только кажутся блестящими, но и максимально здоровыми и густыми. Это отлично подходит для длинных и средней длины волос.

Чтобы медовый блонд был еще активнее, а оттенок ярче, стилисты предлагают использовать сразу несколько оттенков краски, смешивая их на отдельных прядях, но при этом процент не тонированных волос должен быть не меньше 30, чтобы результат получился максимально естественным и натуральным.

Новый тренд

Медовый блонд делают в разных техниках, но лучше остановить свое внимание на мелировании и технике балаяж. Здесь используются варианты тонирования волос с разными оттенками краски, которая выглядит максимально естественно. Такое окрашивание точно не навредит волосам, ведь цветной пигмент закрывает поры и делает структуру намного крепче и плотнее.

Конечно, для достижения такого эффекта потребуется несколько окрашиваний, но эти процедуры того стоят, ведь результат просто отличный.

Для натуральности можно оставить корни более темными, создавая таким образом естественный переход от родного цвета к выбранному типу тонирования. Сейчас такой оттенок – настоящий тренд в мире стайлинга и колористики.



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