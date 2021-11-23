 

Чеснок в три раза замедляет активность головного мозга

23.11.2021, 11:52, Разное
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Медики пришли к выводу, что чеснок в три раза замедляет активность головного мозга. Этот продукт перед выходом на работу запрещается есть водителям и пилотам.
Чеснок оказывает воздействие на клетки головного мозга. В результате втрое снижается скорость реакции. Результаты проведенных исследований показали, что в составе продукта присутствует сульфанилгидроксильный ион. Он оказывает на мозг ядовитое действие. По данной же причине нельзя употреблять слишком много чеснока пожилым людям, поскольку у них может развиться старческое слабоумие.

Во время распространения простудных болезней нельзя пренебрегать чесноком, поскольку он позволяет бороться с вирусами. Некоторые люди предпочитают лечиться данным продуктом, повышая норму его потреблению. В итоге развивается язва желудка. Если присутствует определенный дискомфорт в данной области, необходимо обратиться к врачу.

Не так давно специалисты обнаружили, что чеснок обладает антиагрегантными свойствами. Продукт способствует разжижению крови и предотвращает тромбообразование. При наличии язвы чеснок провоцирует внутреннее кровотечение, иногда оно приводит к летальному исходу. Эти же свойства отрицательно влияют на сердечно-сосудистую систему.

Фитонциды чеснока имеют в составе органические соединения с содержанием серы. При комнатной температуре данные элементы представляют собой питательную среду для анаэробных бактерий. Последние могут провоцировать ботулизм. Он вызывает смертельное пищевое отравление.

Источник: grodno24.com



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