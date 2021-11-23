Гоген Солнцев рассказал о своих страхах за ребенка от новой жены

Шоумен Гоген Солнцев поделился своими страхами за ребенка от новой жены Полины Терешкович. Сейчас супруги находятся в одном из санаториев.

Гоген Солнцев счастлив, что скоро станет отцом. Он коротко рассказал, как протекает беременность супруги. Пока супружеская пара принимает лечебные ванны в санатории. О будущем пополнении в семействе звездные супруги пока стараются не распространяться, чтобы не сглазить.

Отметим, что Гоген Солнцев вступил в брак с дочерью своей экс-супруги Екатерины. С последней шоумен не поддерживает связь. Он назвал тещю «больным человеком» и призвал держаться от него и его жены подальше.

Солнцев и Терешкович пока не знают пол ребенка. Шоумен шутил, что если родится девочка, то назовет ее Екатериной. К слову, на дочери бывшей жены Гоген Солнцев снова официально женился через несколько недель после развода. Он принял решение о расставании с пожилой женой, поскольку возникали постоянные ссоры. Многие из них обсуждались в эфирах телешоу на федеральных каналах.

Источник: teleprogramma.pro