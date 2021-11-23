 

Гоген Солнцев рассказал о своих страхах за ребенка от новой жены

23.11.2021, 11:52, Разное
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Шоумен Гоген Солнцев поделился своими страхами за ребенка от новой жены Полины Терешкович. Сейчас супруги находятся в одном из санаториев.
Гоген Солнцев счастлив, что скоро станет отцом. Он коротко рассказал, как протекает беременность супруги. Пока супружеская пара принимает лечебные ванны в санатории. О будущем пополнении в семействе звездные супруги пока стараются не распространяться, чтобы не сглазить.

Отметим, что Гоген Солнцев вступил в брак с дочерью своей экс-супруги Екатерины. С последней шоумен не поддерживает связь. Он назвал тещю «больным человеком» и призвал держаться от него и его жены подальше.

Солнцев и Терешкович пока не знают пол ребенка. Шоумен шутил, что если родится девочка, то назовет ее Екатериной. К слову, на дочери бывшей жены Гоген Солнцев снова официально женился через несколько недель после развода. Он принял решение о расставании с пожилой женой, поскольку возникали постоянные ссоры. Многие из них обсуждались в эфирах телешоу на федеральных каналах.

Источник: teleprogramma.pro



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