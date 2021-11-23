“Мы потеряем отрасль и Украина станет зависимой от соседей”. Гендиректор сталелитейного завода рассказал об угрозах завоза б/у вагонов из РФ

Дубров рассказал, что в 2016 году в России приняли приказ о списании вагонов с превышенным сроком нормативной эксплуатации, на которую дается гарантия завода-производителя.

“Это было сделано понятно для чего – это государственные интересы, Россия поддерживает свою вагоностроительную отрасль”, – отметил Дубров и добавил, что после этого решения несколько крупных украинских компаний купили в России более 30 тысяч старых списанных вагонов.

По его словам, в Украине из-за этого производство вагонов упало с 50 тысяч в год – столько производили в 2011-м и 2012 году – до 35 тысяч в 2016–2020 годы. За девять месяцев 2021 года производство грузовых вагонов в Украине составило всего 1394 единиц, сообщил Дубов.

“Чем это чревато для отрасли? Прежде всего потерей кадров. На 66% сократилось число работающих по сравнению с 2011–2012 годами. Причем уходят в первую очередь те, кто в состоянии сменить профессию. Целые поколения, целые династии, которые работали на вагоностроительных заводах Украины – они сегодня прерываются”, – рассказал директор завода.

По его словам, сейчас на вагоностроительных заводах работают либо пенсионеры, либо люди предпенсионного возраста, но еще есть возможность восстановить кадровый потенциал предприятий.

“У нас есть год. Через год даже эти люди, кто сегодня работает, – потеряют уверенность, что что-то может измениться”, – заявил Дубров.

Руководитель считает, что в Украине можно реанимировать отрасль, если тоже принять приказ о списании старых вагонов, а также за счет выполнения президентской программы “Большое строительство: Новая украинская железная дорога”.

“Мы сегодня просто кричим, что эта программа нужна, иначе мы потеряем эту отрасль и Украина станет полностью зависимой от соседей. Потому что никто в Европе, Америке или Китае не производит вагоны по украинскому стандарту. У нас свой стандарт 1520 и украинский вагон производится в рамках этой стандартизации. Это Россия в первую очередь, Казахстан и Беларусь”, – объяснил гендиректор КСЗ.

Контекст:

8 октября Министерство инфраструктуры опубликовало проект приказа об ограничении сроков эксплуатации грузовых вагонов в зависимости от их возраста.

До конца декабря приказ Министерства инфраструктуры Украины о порядке списания грузовых железнодорожных вагонов с превышенным сроком нормативной эксплуатации будет подписан, заявил 19 ноября на международном экономическом форуме DEF-2021 в Днепре министр инфраструктуры Александр Кубраков. Глава министерства рассчитывает на то, что грузоперевозчики и вагоностроители подпишут с министерством совместный меморандум по обновлению парка вагонов.

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