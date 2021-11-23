 

“18+”. Кардашян показала эротическое фото в мокром бикини

23.11.2021, 11:46, Новости дня
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“Мое счастливое место”, – написала она.

Модель позировала в черном купальнике перед окном с горным пейзажем за ним. На фото она в полный рост продемонстрировала мокрое тело.

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Публикация от Kim Kardashian West (@kimkardashian)

“18+”, – прокомментировала фото подписчица bagiradating.

“Она светится”, – написала megnutt02.

Контекст:

Ким Кардашян – звезда реалити-шоу “Семейство Кардашян”.

Модель уже выпустила семь именных ароматов.

Журнал Forbes 7 апреля 2020 года официально признал Кардашян миллиардершей.

Ким Кардашян находится в процессе развода с мужем, рэпером Канье Уэстом, который в октябре 2021 года официально сменил имя на Ye. Она прожила в браке с ним почти семь лет. У пары четверо детей: Норт (2013), Сейнт (2015), Чикаго (2018) и Псалм (2019). Чикаго и Псалма вынашивали и рожали суррогатные матери.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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