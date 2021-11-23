Найден новый «кандидат» на роль первого зараженного COVID-19



1

минута

Первым заболевшим коронавирусом человеком официально считается 41-летний бухгалтер. В отчёте ВОЗ сказано, что он заразился 8 декабря, однако сам «нулевой пациент» заметил первые симптомы 16 декабря, о чем даже заявлял китайской прессе. В больницу же он попал только 22-го числа. По словам доктора Уоробея, путаница в данных могла возникнуть из-за того, что до того, как у предполагаемого «нулевого пациента» появились симптомы вирусной пневмонии, он перенес стоматологическую операцию в больнице как раз 8 декабря.

В свете многочисленных вопросов к отчёту ВОЗ о происхождении коронавируса доктор Уоробей пересмотрел хронологию развития пандемии. В результате ему удалось найти наиболее вероятную «нулевую пациентку»: ей стала женщина, работавшая продавцом на том самом рынке морепродуктов в Ухане. Симптомы, по официальной версии, начались 11 декабря, сама же заболевшая считает, что они наблюдались 10-го. После выхода статьи доктора Уробея эксперт ВОЗ по болезням Питер Дасзак (Peter Daszak) заявил, что «та дата — 8 декабря — была ошибкой».

Всего ученый обнаружил больше дюжины упоминаний о необычной пневмонии в Ухани до 30 декабря, когда о новой болезни стало известно официально. При этом большая часть инфицированных так или иначе были связаны со злополучным рынком морепродуктов. Это важно для понимания того, как развивалась пандемия, поскольку сейчас все чаще можно слышать, что уханьский рынок не имеет прямого отношения к пандемии.

Ученый также проводит параллели между развитием пандемии коронавируса и вспышкой атипичной пневмонии в 2002-2004 годах. Оба заболевания вызываются родственными вирусами SARS-CoV и SARS-CoV-2 и изначально передались людям от животных. Однако вспышка атипичной пневмонии была локальной, за все время заразилось около 8 тысяч человек, умерли 774. Тогда как COVID-19 унес во всем мире более пяти миллионов человек.

В случае с атипичной пневмонией рынки продолжали продавать инфицированных животных в течение многих месяцев. Это позволило выявить источник распространения заразы и обнаружить множество несвязанных случаев заражения. С коронавирусом так не получилось: ни одно живое млекопитающее так и не было протестировано, а сам рынок закрыли и полностью продезинфицировали уже 1 января 2020. По словам Уоробея, важно определить, как именно развивалась пандемия, чтобы предотвратить будущие.