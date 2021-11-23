Министр обороны Украины назвал «недоразвитой» ПВО и береговую оборону страны

Министр обороны Украины Алексей Резников в эфире украинского телеканала ICTV заявил, что министерство работает над усилением возможностей противовоздушной и береговой обороны страны, поскольку эти направления в настоящий момент «критически недоразвиты».

«Небо и вода – это два направления, которые критически недоразвиты с точки зрения защиты», – цитирует его ТАСС.

Резников напомнил, что ранее Украина и Британия подписали соглашения о развитии украинских Военно-морских сил.

«В настоящее время уже предусмотрено его наполнение четырьмя контрактами. Это открытая информация, поэтому ничего секретного не говорю», – сказал он. Также министр рассказал, что иностранные партнеры пообещали помочь с экспертной оценкой потребностей ПВО Украины.

Ранее Резников заявил, что Киев намерен сделать все возможное для размещения противокорабельных ракет «Нептун» на боевое дежурство на южной границе.