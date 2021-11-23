 

Дочь Гаркалина опровергла слова Гузеевой об отсутствии прививок у артиста

23.11.2021, 11:22, Новости дня
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Дочь актера Валерия Гаркалина, который умер от коронавируса, Ника опровергла слова коллег отца о том, что у него якобы не было вакцинации от COVID-19.

«Да. Он был вакцинирован», – ответила она на вопрос «Московского комсомольца» о том, был ли вакцинирован актер.

Также она подчеркнула, что у нее «нет возможности и желания что-то в данный момент говорить и комментировать. Я боюсь что-либо сейчас журналистам говорить. Это может быть интерпретировано как угодно».

В октябре дочь Валерия Гаркалина Ника сообщала, что ее отец привился летом «Спутником V» в два этапа. Она также сообщала, что ее отец был сторонником прививок, и до этого прививался вакциной «КовиВак».

Российская актриса и телеведущая Лариса Гузеева сообщила, что несмотря на информацию в СМИ о том, что скончавшийся в возрасте 67 лет актер Валерий Гаркалин был вакцинирован от коронавируса, на самом деле у него якобы не было ни одной прививки. Продюсер Евгений Фридлянд также написал в Facebook, что Гаркалин «не прививался», а у него якобы «был купленный сертификат».

Напомним, Валерий Гаркалин умер в субботу в возрасте 67 лет. Он болел коронавирусной инфекцией. Прощание с артистом пройдет 23 ноября.

Гаркалин, по данным источников СМИ, скончался из-за полиорганной недостаточности и септического шока, которые вызвала коронавирусная инфекция.



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