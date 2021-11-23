 

Девушка показала, что с ней случилось, когда она в 5 раз увеличила губы и теперь у нее другая проблема

23.11.2021, 11:12, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Молодая американка неравнодушна ко всем процедурам красоты, но особенно привлекательными ей кажутся полные губы. Девушка пять раз обращалась к косметологу и решила поделиться результатом.

Поклонница процедур красоты по имени Гламма разместила видео в своем Тик Ток. Ролик быстро попал в тренды, и за считанные дни его просмотрели миллионы пользователей. Героиня видео рассказала, как изменилась.

Девушка решилась на изменения ввиду влияния социальных сетей. Гламма все время видела красивых женщин, с полными сексуальными губами. Таким образом, невольно, девушка обзавелась комплексом. Она стала переживать, что мужчины не обращают на нее внимание из-за узких губ.

Со временем блогерша решилась посетить косметолога и сделала свой первый укол красоты. В течение двух лет Гламма посетила специалиста еще четыре раза. При каждом визите ей вводили в губы 1 мл гиалоурановой кислоты.

Также девушка рассказала, что в какой-то момент поняла, что теперь зависит от филлеров. Но, тем не менее, утверждает, что изменения во внешности помогли ей навсегда избавиться от некоторых комплексов, которые преследовали ее продолжительный период жизни.

«Если бы я не решилась на увеличение, то по сей день бы чувствовала себя гадким утенком. Я бы продолжала проводить сравнение с другими представительницами слабого пола. Но теперь я нравлюсь себе и не испытываю комплектов по поводу внешности», – сказала Гламма.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

02.04 / “Неадекватный”: эксперт оценил вождение Эдварда Била

16.07 / «Речь идет об очень важном концептуально документе»

15.06 / Мнение: С той стороны очень грязно

30.06 / «А вдруг он будет звать маму, а я за сотни километров?»: Регина Тодоренко испытывает чувство вины из-за рабочих командировок

20.12 / Канделаки считает катастрофой отстранение России от Олимпийских игр

16.07 / Ученые из Новосибирска создадут датчик для выявления опасных примесей в воздухе

16.12 / Мнение: На Навальном испытали Novichok-лайт?

03.01 / В московском метрополитене запустили первый поезд под управлением женщины

25.02 / Мнение: Демонтаж статуи Франко в Мелилье

15.06 / Слишком дорого, можно за пару недель: главные мифы о работе свадебных организаторов

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика