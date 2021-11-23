Мнение: Квартиры-студии и истончение среднего класса

Средняя площадь квартиры в новостройке — около 50 квадратных метров. В моём Петербурге поменьше — 43 метра. В Москве — 56 метров. Самыми маленькими квартирами может похвастаться Ленобласть, в которой расположены воспетые Варламовым Мурино и Кудрово. Там средняя площадь новой квартиры — 38 метров.

https://realty.rbc.ru/news/60facae69a7947d36bfce324

Студии с площадью в 11 метров, про которые в последние годы так настойчиво шутят ворчуны, остаются экзотикой — это единичные объекты. Даже в СССР, где ещё в 1960-х семьи иногда жили вдесятером в тесной двушке, до 11 метров обычно не проседали. Знаменитые советские квартиры-студии имели площадь от 13 до 20 метров:

https://www.youtube.com/watch?v=1MLPXMN6cnQ

Опыт подсказывает, что сейчас кто-нибудь запросит доказательства на предмет «вдесятером в тесной двушке». Конкретно этот вариант из истории моей семьи, я расспрашивал старших родственников. Однако читатели тоже подтверждают, что так и было. Да и математику-то не обмануть — советская статистика показывает, что Сталин жилья особо не строил, на момент его смерти на одного проживающего приходилось около 5 метров площади:

https://istmat.info/node/18429

Наконец, вот скан справки от 1979 года, в которой чиновник отказывается ставить семью ленинградцев в очередь на квартиру, так как они и так проживают впятером в просторной комнате площадью почти 27 метров. Если бы комната была чуть меньше, 24 метра, тогда бы их в очередь поставили:

Надеюсь, теперь миф о засилье 11-метровых студий хотя бы частично развенчан. Вместе с тем этот миф основан на реальных событиях — примерно половина квартир в новостройках имеет только одну комнату. У меня нет точной статистики по распределению площадей (и я буду признателен, если уважаемые читатели подскажут, где таковая имеется), однако я немного работал с недвижимостью в Ленобласти, самом «тесном» рынке России. Как правило, студии там имеют площадь от 23 до 36 метров. Можно найти студию в 20-23 метра. Меньше 20 метров — уже редкость, таких предложений откровенно мало.

Вместе с тем журналистам, — нашим славным любителям жареного, — интересны именно экстремальные случаи. Поэтому я совершенно не удивился, когда прочёл в Газете истории трёх обитателей микроквартир на 15, 16 и 20 метров:

https://www.gazeta.ru/social/2021/11/16/14209603.shtml

Для тех, кому лень читать — это нормальные семьи, не маргиналы, просто считающие площадь не главным в жизни. Потому-то кстати, ни Мурино, ни Кудрово, ни тем более Парнас не превращаются в гетто, как хотели бы недоброжелатели. Маргинал не будет покупать маленькую квартиру, у него денег нет. Снимать квартиру он тоже не будет, так как не сможет оплачивать аренду. Маргиналы в массе своей или наследуют квартиры от родственников, или получают бесплатное жильё от государства. Уточню для зануд: переворачивать тезис нельзя, если человек получил жильё от государства, это ещё не делает его маргиналом.

Реальные сложности не у тех, кто покупает маленькие квартиры, а у совсем другой категории граждан. У тех, кто живёт «без собственности», как пропагандируют нам западные идеологи. То есть у тех, кто снимает жильё, ездит на каршеринге и носит в кармане кредитный айфон. Внешне такая стрекоза может выглядеть весьма благополучно, однако с годами её финансовое положение ухудшается, так как она работает не на себя, и даже не на государство, а на банки, на лендлордов и на прочих безразличных к её судьбе людей.

Средний класс на Западе постепенно истончается, его искусственно делят сверху на две части, одна из которых уходит вниз, а вторая — наверх. Первая часть — любезные экологам люди без собственности, живущие в кредит. Они ничего не имеют, но утешают себя тем, что у них есть подписка на Нетфликс, и тем, что они не портят планету потреблением. Вторая часть — люди с собственностью, не берущие кредитов принципиально. Которые, может быть, купили с напряжением сил небольшую студию, а потом добавили денег и купили ещё одну. Если только ожидаемый кризис не смешает всё и всех в одну большую стонущую кучу, с годами их отрыв от кредитных узников будет только увеличиваться.