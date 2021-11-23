 

Массовые протесты против ковид-ограничений в Европе переросли в столкновения с полицией

23.11.2021, 10:56, Новости дня
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Полицейские в Бельгии применили водомёты и слезоточивый газ против участников демонстраций протеста, недовольных ужесточением санитарных ограничений на фоне роста заболеваемости COVID-19. Массовые манифестации также прошли в Нидерландах, причём в Роттердаме полиция открыла огонь — и трое протестующих получили огнестрельные ранения, передаёт Euronews.

Водомёты и слезоточивый газ применили бельгийские стражи правопорядка против манифестантов, недовольных ковид-ограничениями. По данным полиции, в воскресенье на улицы Брюсселя вышли порядка 35 тысяч человек. Протестующие осуждали в основном введение бельгийскими властями обязательного сертификата о вакцинации против COVID-19, необходимого для посещения общественных мест, среди которых бары и рестораны. 

Протестовали против ковид-ограничений и в центре Роттердама. В ходе пятничной манифестации, переросшей в беспорядки, был задержан 51 человек, половина из которых — несовершеннолетние. Трое демонстрантов получили огнестрельные ранения. По предварительным данным, стреляла местная полиция. Ведётся расследование. 

ФРЕД ВЕСТЕРБЕКЕ, начальник полиции Роттердама: Прежде чем полицейский вытащит оружие и выстрелит — сначала в воздух, а затем прицелившись, — должно произойти что-то действительно серьёзное. Мои коллеги оказались в затруднительном положении, когда выйти из сложной ситуации можно, лишь использовав последнюю возможность. 
Не стала исключением и Гаага — здесь за выходные были задержаны по меньшей мере 19 человек. Пять полицейских получили ранения при столкновении с манифестантами, бросавшими в стражей правопорядка камни и другие предметы. 

Дата выхода в эфир 21 ноября 2021 года.



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