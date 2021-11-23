 

“Лучший кокс из Авдеевского коксохима”. В интернете появилось видео, где человек, похожий на Лещенко, нюхает наркотики. Он прокомментировал

23.11.2021, 10:52, Новости дня
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Ролик появился в созданном в тот же день анонимном Telegram-канале “Регент”. Его опубликовали дважды, сначала подписав: “Слава “Укрзалізниці”!”, и второй раз с подписью: “Июнь 2021. Продолжение следует”. Других записей в канале нет. Герой ролика сидит за столом в одиночестве в напоминающем офисное помещение, одет он в светлую водолазку и черный пиджак, отсылающим к наряду на аватарке Лещенко в Facebook.

Вскоре видео опубликовал в Facebook внефракционный народный депутат Гео Лерос. 

“Теперь раскрыта тайна бредней Сергея Лещенко. Мне уже подтвердили, что видео не фейк”, – написал он. Нардеп также заявил, что “это развлечение общее” у президента Владимира Зеленского, главы Офиса президента Андрея Ермака и их окружения. 

https://www.facebook.com/leros.geo/videos/588300775715030/

Сам Лещенко опубликовал в Facebook ироничный пост, обратив внимание на моменты, показывающие, на его взгляд, недостоверность ролика.

“Шок! Сенсация! На анонимных Telegram-каналах вышло видео, где вроде бы я что-то нюхаю, вероятно, кокс. По этому поводу есть несколько вопросов и замечаний”, – написал он и спросил, почему ролик вышел на анонимном Telegram-канале, а не в “Свободе слова Савика Шустера” на ТРК “Украина”.

“Второе. Если подписываете, что это июнь, то одевайте меня в футболку или рубашку, а не в шерстяной пиджак и шерстяную светлую водолазку. Я их ношу в холода. Третье. Дорисуйте еще обручальное кольцо на правой руке. Я его никогда не снимаю, а на “видео” почему-то нет. Четвертое. Подтверждаю, что лучший кокс из Авдиевского коксохима Рината Ахметова”, – заявил Лещенко.

Он также назвал примечательным, что видео распространил именно Лерос, и, по его словам, телеканал “Прямой”. “Наркотики – это фишка этого ТВ-канала еще с президентских выборов 2019 года”, – отметил политик.

https://www.facebook.com/leshchenko.ukraine/posts/6415062111897736

В комментариях у Лещенко обратили внимание на то, что ролику следовало подобрать “саундтрек в стиле техно”, и Лещенко называет это “пятым промахом”. В стиле техно выступает жена Лещенко Анастасия Топольская (она же DJ Настя).

Скриншот: Сергій Лещенко / Facebook

На прямой вопрос, так “нюхал или нет”, Лещенко ответил, что нет. 

Скриншот: Сергій Лещенко / Facebook
Контекст:

Лещенко назначили членом наблюдательного совета “Укрзалізниці” в конце 2019 года. Он подавал в НАПК информацию, согласно которой за май 2021 года он получил зарплату в качестве члена набсовета “Укрзалізниці” в размере 332 тыс. грн. В прошлом году средняя месячная зарплата Лещенко составляла около 210 тыс. грн.

Кабинет Министров Украины не продлил контракты с главой наблюдательного совета компании “Укрзалізниця” Шевки Аджунером и членами набсовета Лещенко, Андреасом Матье и Олегом Журавлевым. 23 сентября стало известно, что Кубраков внес на рассмотрение Кабинета Министров Украины кандидатуры на должности новых членов наблюдательного совета “Укрзалізниці”, среди них – Лещенко.

В ноябре нардепы Лерос и Борислав Береза заявили, что Лещенко теперь будет отвечать за информационную политику Офиса президента вместо помощника руководителя ОП Михаила Подоляка. Лещенко это опроверг. 

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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