 

“Божечки-кошечки”. Экс-участница “ВИА Гры” Миша Романова показала промежность в прозрачном боди

23.11.2021, 10:52, Новости дня
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“Сегодня была очень крутая съемка. Экспериментировали с образами. Не терпится вам уже показать”, – написала она.

На фото певица запечатлена сидящей на белом кубе. Она согнула одну ногу, а вторую отвела в сторону, засветив промежность.

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Публикация от Misha Romanova (@misharomanova)

“Божечки-кошечки”, – прокомментировал подписчик voronovanton.

Контекст:

Певица Миша Романова (настоящее имя Наталья Могиленец) родилась в Херсоне в 1993 году. Она стала участницей группы “ВИА Гра” в 2013 году после победы на проекте “Хочу к Меладзе”. Артистка покинула коллектив в начале 2018-го. Сейчас певица выступает сольно.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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