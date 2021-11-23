 

Посольство Украины проверяет, пострадали ли украинцы в масштабном ДТП в Болгарии

23.11.2021, 10:52, Новости дня
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“Посольство Украины в Болгарии проверяет, есть ли украинцы среди пострадавших в результате аварии автобуса вблизи Софии”, – написал он.

Посольство України в Болгарії перевіряє, чи є українці серед постраждалих внаслідок аварії автобуса поблизу Софії. * @UKRinBGR #КонсулПоруч

— Oleg Nikolenko (@OlegNikolenko_) November 23, 2021

В ночь на 23 ноября на автотрассе возле села Боснек недалеко от столицы Болгарии Софии произошло ДТП и пожар в автобусе из Северной Македонии. Жертвами стали по меньшей мере 45 человек, в том числе дети. Семь человек госпитализированы. 

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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