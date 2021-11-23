 

В Белоруссии назвали число покинувших страну мигрантов

23.11.2021, 10:28, Новости дня
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Группа из 118 мигрантов покинула Белоруссию 22 ноября, во вторник готовится к убытию из минского аэропорта еще одна группа мигрантов, сообщил начальник департамента по гражданству и миграции МВД Белоруссии Алексей Бегун.

«Только за вчерашний день 118 человек убыло из Национального аэропорта Минск, и такая работа продолжается ежедневно. Эти 118 человек вылетели в индивидуальном порядке, органы внутренних дел, пограничные войска оказали им содействие в оформлении документов и пропуске через государственную границу», – приводит его слова ТАСС.

Бегун также сообщил, что «сегодня еще группа граждан иностранных государств находится в Национальном аэропорту Минск, прошла все таможенные и пограничные процедуры, ожидает возвращения в страны гражданства».

Он подчеркнул, что беженцы не обращались с ходатайствами о предоставлении убежища в Белоруссии, информирует РИА «Новости».

По его словам, они «настоятельно желают выехать в страны Европейского союза». По его словам, «на все предложения по возвращению на родину они пока отказываются».

Напомним, толпы беженцев штурмуют польскую границу со стороны Белоруссии. В Европе утверждают, что миграционный кризис – это месть Минска Евросоюзу за санкции. Лукашенко предлагал ЕС создать гуманитарный коридор в Германию для беженцев. При этом Минск обещал содействовать возвращению беженцев на родину, однако отказался выталкивать людей силой без их желания. Однако и. о. канцлера ФРГ Ангела Меркель отказалась от предложения Лукашенко принять в Германии нелегальных мигрантов. Тем временем число беженцев на границе Белоруссии и Польши достигло 7 тыс. человек.



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