 

Цена газа в Европе осталась ниже 1 тыс. долларов за тысячу кубометров

23.11.2021, 10:28, Новости дня
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Цена газа в Европе на биржевых торгах во вторник продолжает держаться ниже 1 тыс. долларов за 1 тыс. кубометров, свидетельствуют данные биржи ICE.

Цена декабрьского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах находится на уровне 988 долларов за 1 тыс. кубометров или 85 евро за МВт ч (исходя из текущего обменного курса евро к доллару, цены на ICE представлены в евро за МВт ч), передает ТАСС.

Отмечается, что общий рост цены газа в Европе с начала дня составляет около 1%.

В понедельник цена фьючерсов на газ в Европе на открытии торгов опускалась ниже 980 долларов за 1 тыс. кубометров.

Напомним, стоимость фьючерсов резко выросла с 12 ноября: за пять торговых дней расчетная цена подскочила на 25% и в четверг, 18 ноября, чуть превысила 1120 долларов, однако в пятницу снизилась на 8,5%, до 1018 долларов.

Цены резко выросли после выхода новости о том, что немецкий регулятор приостановил сертификацию Nord Stream 2 AG как независимого оператора трубопровода «Северный поток – 2».



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