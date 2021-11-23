 

В Совфеде предложили наказывать тюрьмой за хулиганство на дорогах

23.11.2021, 10:28, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Неоднократное нарушение правил дорожного движения, в том числе хулиганство и лихачество на дорогах, должно наказываться сроком до пяти лет лишения свободы, считает зампредседателя комитета Совета Федерации по экономической политике Валерий Васильев, который курирует вопросы транспорта и дорожной сети.

«Одно дело, когда аварии происходят в связи со сложными погодными условиями, какими-то экстремальными ситуациями, которые, к сожалению, на дорогах случаются. И совсем другое дело, когда подвергаются риску жизни участников дорожного движения и пешеходов ради хайпа в интернете, ради того, чтобы увеличить количество подписчиков в социальных сетях», – передает ТАСС слова Васильева.

По его словам, «подобные действия должны наказываться не только финансово». «Так как штрафы не меняют ситуацию на дорогах, подобные нарушения должны караться уголовной ответственностью, причем это должны быть не условные, а реальные сроки: от трех до пяти лет лишения свободы», – подчеркнул сенатор.

Он добавил, что говорить о повышении штрафов для лихачей на дорогах бесперспективно, поэтому речь должна идти о реальных сроках лишения свободы, которые не могут быть заменены общественными работами. «За нарушение только скоростного режима такие водители за один день получают десятки штрафов, но это их не останавливает, они продолжают ездить по Москве со скоростью 200 км/час, поэтому говорить об увеличении штрафов совершенно бесперспективно. Остановить таких гонщиков могут только реальные уголовные сроки, которые не должны заменяться общественными работами или сроками условными», – отметил Васильев.

Ранее в Госдуме предложили увеличить штрафы за мелкое хулиганство, если оно было совершено повторно, а злостных нарушителей, которые привлекались более двух раз, предлагается лишать водительских прав за хулиганство с использованием автомобиля.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

28.01 / На территории Коми найдено древнейшее четвероногое существо

01.06 / Пархоменко: Гудков – золотой мальчик-красавчик, который в России мог устроиться тепло и сладко. Но он сделал другой выбор – и сейчас к нему пришли с обысками

27.05 / Первый в Украине центр вакцинации откроют на базе стадиона “Арена-Львов”

17.10 / Зеленский назвал последние вопросы всеукраинского опроса и полетел в Турцию, в Украине новый коронавирусный рекорд. Главное за день

05.09 / Верещук: Я не собираюсь уезжать из страны. Я родилась в Раве-Русской, но до конца своей жизни буду в Киеве

09.09 / Боевики на Донбассе из минометов обстреляли оперативно-следственную группу СБУ

06.11 / Госбезопасность Грузии сообщила о подготовке Саакашвили переворота

05.03 / Зеленский подписал закон о переходе на электронные трудовые книжки

29.06 / ЕС не планирует отменять упрощенный визовый режим с Беларусью – журналист

17.12 / Почти 40 штатов подали антимонопольный иск против Google в США

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика