Актриса Васильева вспомнила, как Гаркалин любил свою жену

Российская актриса Татьяна Васильева вспомнила, как покойный Валерий Гаркалин любил свою супругу Екатерину. После того, как последняя умерла в 2009 году, звезда фильма «Ширли-Мырли» едва ли не каждый день навещал ее могилу.

С будущей супругой Валерий Гаркалин познакомился в студенческие годы. Во многих интервью актер отмечал, что ему очень повезло с женой. В браке с ней он прожил более трех десятков лет. В 2009 году Екатерина Гаркалина скончалась в результате тяжелого онкологического заболевания. Она попросила врачей ничего не говорить мужу о раке. О диагнозе знала только дочь. Гаркалин очень тяжело переживал смерть супруги. Став вдовцом, он так и не женился во второй раз.

Татьяна Васильева в эфире «Первого канала» заявила, что актер был верен своей супруге. Она назвала коллегу по цеху самым настоящим гением. Во время совместной работы артисты не скрывали симпатии друг к другу, но никто не переходил рамки дозволенного.

Васильева вспомнила, как однажды позвонила Гаркалину узнать информацию по поводу репетиции. Телефонную трубку сняла его жена. Она нежно обратилась к супругу и позвала его. Тогда Васильева поняла, что никаких отношений с ним не будет. После смерти супруги Валерий Гаркалин постоянно приходил к ней на могилу с цветами, пишет портал «Слово и дело».