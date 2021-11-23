Литва выразила сожаление, что Китай понизил уровень дипотношений из-за представительства Тайваня

В знак протеста против недавнего открытия представительства Тайваня в Вильнюсе Китай объявил, что понижает уровень дипломатических отношений с Литвой с посольского до поверенных в делах. Как передаёт WION, литовский МИД выразил сожаление относительно шага Пекина и подчеркнул, что страна поддерживает политику «одного Китая», но имеет право развивать сотрудничество с Тайбэем.

На фоне усиления напряжённости в дипломатических отношениях из-за спора, спровоцированного открытием фактически посольства Тайваня, Литва выразила сожаление, что Китай решил понизить уровень дипотношений.

Пекин установил уровень дипломатических отношений ниже посольского ранга в знак протеста, после того как Тайвань открыл своё представительство в Вильнюсе. Ранее, также в знак протеста, Китай выслал литовского посла.

Министр иностранных дел Литвы подчеркнул, что, хотя страна поддерживает китайскую политику «одна страна — две системы», она имеет полное право расширять сотрудничество с Тайванем.

ГАБРИЕЛЮС ЛАНДСБЕРГИС, министр иностранных дел Литвы: Если говорить о реакции Китая, некоторые утверждают, что нечто подобное и следовало ожидать. Китай был проинформирован по поводу наших дальнейших планов, а также был в курсе наших предыдущих решений и твёрдых намерений Тайваня открыть своё представительство.

Китай уже неоднократно подчёркивал, что Тайвань — часть территории КНР и Тайбэй не располагает какой-либо внешнеполитической независимостью. Китайский МИД обвинил Литву в попытке подорвать суверенитет страны, а также заявил, что дипломатические отношения с Литвой будут понижены до уровня поверенных в делах, второй по рангу позиции в диппредставительстве.

Пекин отказывается поддерживать официальные отношения с правительствами, которые признают или признали Тайвань как суверенную страну. С 1949 года, после гражданской войны, управление Тайванем и материковым Китаем осуществляется раздельно.

Литва заявила, что планирует открыть собственное представительство на Тайване.

Дата выхода в эфир 22 ноября 2021 года.