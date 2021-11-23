Янукович призвал украинцев изменить стратегию развития страны

Бывший украинский президент Виктор Янукович считает, что через восемь лет после «майдана» некогда цветущая Украина превратилась в источник нестабильности в Европе. Как передают «Вести», в статье, посвящённой годовщине «революции достоинства», Янукович призвал соотечественников поменять стратегию развития государства, которая должна включать в себя принятие нейтрального статуса Украины, программу возрождения промышленности, реформу судебной системы и прекращение гражданской войны в Донбассе.



Reuters

Бывший президент Украины Виктор Янукович написал статью к восьмой годовщине начала так называемой революции достоинства, которая отмечалась 21 ноября. Как передают «Вести», экс-президент предупредил соотечественников об угрозе перерастания конфликта в Донбассе в полномасштабные боевые действия, а также призвал полностью поменять стратегию развития государства.

По мнению Януковича, теперь Украина — это страна, из которой вынуждены бежать миллионы граждан, спасающихся от беззакония, преследований, нищеты, от угроз войны. И некогда цветущая страна стала самой бедной и нестабильной страной на континенте.

«Если сравнивать нынешнюю ситуацию в Донбассе с той, которая была год назад, мы вынуждены констатировать, что она существенно ухудшилась. Более того, создаётся впечатление, будто сегодня речь идёт уже не о том, как обеспечить прекращение огня, а об угрозах гораздо более серьёзных: как избежать перерастания существующего конфликта в полномасштабные военные действия», — написал Янукович.

Он напомнил о том, что мир в Донбассе «постмайданная» власть обещала народу и в 2014-м, и в 2015 году. И та, которая пришла ей на смену в 2019 году, тоже обещала, что с войной будет покончено, как и с коррупцией, и с социальной несправедливостью, и с беззаконием и прочим. Именно на этих обещаниях Владимир Зеленский и его команда и пришли к власти.

«Но что же мы видим и слышим? Очередной министр обороны, который до этого назначения занимался в том числе вопросом возвращения Донбасса в состав Украины, объявляет, что не стоит идеализировать Минские соглашения. Они, дескать, достались в наследство. И что теперь якобы Соединённые Штаты дали сигнал, что не прочь принимать участие в поиске нового формата. И представители Германии и Франции тоже», — отметил Янукович.

Он также предупреждает Киев о том, что такое отсутствие собственной политической линии в столь критически важном вопросе угрожает самому существованию украинского государства.

По мнению бывшего президента, в какой-то момент баланс интересов США в отношениях с союзниками по НАТО и с Россией может перевесить их интересы на Украине.

«В таком случае Украина окажется в очень незавидной ситуации, когда рассчитывать на поддержку ближайших соседей ей будет сложно, поскольку она испортила отношения практически со всеми, с кем имеет общую границу», — предсказывает Янукович.

Он добавляет, что в таком случае Киеву придётся договариваться со всеми заново, но уже на других, менее выгодных условиях. Янукович указывает на то, что добиться этого будет тем более сложно, поскольку промышленный потенциал Украины практически разрушен, энергетическая безопасность находится в критическом состоянии, а дефицит бюджета постоянно растёт из-за необходимости обслуживать гигантский государственный долг.

«Давно пора понять, что расчёт исключительно на поддержку извне ошибочен. Запад ничего не будет делать в ущерб себе. И в ЕС, и в США достаточно своих проблем», — констатирует Янукович.

По его мнению, в сложившихся условиях необходим незамедлительный переход к принципиально новой стратегии развития страны. Она должна включать в себя принятие нейтрального статуса Украины, программу возрождения промышленности, реформу судебной системы и прекращение гражданской войны в Донбассе.