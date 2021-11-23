Разумков: Украинцы хотят видеть не старых политиков и не новые лица

“Партию только сейчас начинаем строить. […] Люди хотят видеть не старых политиков и не новые лица, потому что они уже насмотрелись, а людей, которые будут оставаться людьми, которые будут компетентны, которые будут честны, которые фактически не замарались в различных коррупционных скандалах и схемах”, – сказал он.

По словам экс-спикера, опросы общественного мнения показывают, что “ключевая проблема власти – это некомпетентность и коррупция”.

“Запрос у общества на людей профессиональных, с опытом, компетентных в своих сферах, которые будут разбираться в своих процессах, и будут фактически готовыми занимать те или иные должности для того, чтобы работать дальше. Не для того, чтобы получить власть, не для того, чтобы получить кресло, а для того, чтобы продуктивно работать”, – объяснил Разумков.

Контекст:

Разумков занимал пост спикера Рады с 29 августа 2019 года по 7 октября 2021 года. На этом посту его заменил Руслан Стефанчук, который до этого был первым вице-спикером.

Разумков в 2019 году был главой пропрезидентской партии “Слуга народа”, прошел в Раду под первым номером ее избирательного списка. До участия в парламентских выборах был политтехнологом, занимался бизнесом.

Отозвали Разумкова с должности спикера на фоне разногласий с монобольшинством по поводу закона об олигархах. За проголосовало 284 нардепа, причем 215 голосов дала фракция “Слуга народа”.

После отзыва с должности спикера Разумков делал критические заявления в адрес провластной команды, он считает, что часть политиков отошла от принципов, с которыми избиралась в 2019 году.

Сейчас Разумков является внефракционным депутатом. В “Слуге народа” обсуждают возможное лишение Разумкова депутатского мандата, бывший спикер считает, что это будет незаконно.

На вопросы о создании своей партии Разумков до отзыва с поста спикера прямо не отвечал, но намекал о таких планах. 14 ноября он сказал, что это “уже не секрет”.

8 ноября Разумков заявил о создании межфракционного объединения “Разумная политика”. 16 ноября о его создании официально объявил первый вице-спикер Корниенко. В составе МФО изначально было 25 нардепов, преимущественно – членов “Слуги народа”. Позже нардеп от “Батьківщини” Владимир Кабаченко отозвал свою подпись из списка желающих войти в это объединение.

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