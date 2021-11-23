 

Разумков: Украинцы хотят видеть не старых политиков и не новые лица

23.11.2021, 9:58, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

“Партию только сейчас начинаем строить. […] Люди хотят видеть не старых политиков и не новые лица, потому что они уже насмотрелись, а людей, которые будут оставаться людьми, которые будут компетентны, которые будут честны, которые фактически не замарались в различных коррупционных скандалах и схемах”, – сказал он.

По словам экс-спикера, опросы общественного мнения показывают, что “ключевая проблема власти – это некомпетентность и коррупция”.

“Запрос у общества на людей профессиональных, с опытом, компетентных в своих сферах, которые будут разбираться в своих процессах, и будут фактически готовыми занимать те или иные должности для того, чтобы работать дальше. Не для того, чтобы получить власть, не для того, чтобы получить кресло, а для того, чтобы продуктивно работать”, – объяснил Разумков.

Контекст:

Разумков занимал пост спикера Рады с 29 августа 2019 года по 7 октября 2021 года. На этом посту его заменил Руслан Стефанчук, который до этого был первым вице-спикером.

Разумков в 2019 году был главой пропрезидентской партии “Слуга народа”, прошел в Раду под первым номером ее избирательного списка. До участия в парламентских выборах был политтехнологом, занимался бизнесом.

Отозвали Разумкова с должности спикера на фоне разногласий с монобольшинством по поводу закона об олигархах. За проголосовало 284 нардепа, причем 215 голосов дала фракция “Слуга народа”.

После отзыва с должности спикера Разумков делал критические заявления в адрес провластной команды, он считает, что часть политиков отошла от принципов, с которыми избиралась в 2019 году.

Сейчас Разумков является внефракционным депутатом. В “Слуге народа” обсуждают возможное лишение Разумкова депутатского мандата, бывший спикер считает, что это будет незаконно.

На вопросы о создании своей партии Разумков до отзыва с поста спикера прямо не отвечал, но намекал о таких планах. 14 ноября он сказал, что это “уже не секрет”. 

8 ноября Разумков заявил о создании межфракционного объединения “Разумная политика”. 16 ноября о его создании официально объявил первый вице-спикер Корниенко. В составе МФО изначально было 25 нардепов, преимущественно – членов “Слуги народа”. Позже нардеп от “Батьківщини” Владимир Кабаченко отозвал свою подпись из списка желающих войти в это объединение. 

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

03.07 / Украина оказалась в зоне высокого риска вспышки полиомиелита – Центр общественного здоровья

29.12 / Зеленский провел заседание СНБО по вопросу о конституционном кризисе

15.04 / В Мексиканском заливе перевернулось судно, есть погибший и пропавшие без вести

09.02 / В Китае взорвался цех фармацевтической компании, есть погибшие

28.06 / Муж Ирины Салтыковой поведал о ее хитрости

12.11 / Победившая на выборах уборщица сложила полномочия

20.09 / CBS – обошлось без нового штурма — на митинге у Капитолия полиции оказалось гораздо больше, чем протестующих

12.10 / Зеленский поддержал предложения по усилению надзора за соблюдением карантина и о досрочных каникулах – пресс-секретарь

23.10 / В Кремле рассказали, в каком президенте США заинтересована Россия

28.07 / Российский ученый оценил опасность магнитных бурь

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика