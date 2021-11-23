Рисунок восьмилетней украинки нанесут на космическую ракету

Участие в международном конкурсе рисунков приняли 2600 детей из 63 стран мира. Финалистами стали 12 художников из Италии, Шри-Ланки, Испании, Германии, Словакии, Швейцарии, Эстонии, Венгрии, Израиля, Сальвадора, Франции и Великобритании, но победил рисунок Закалюжной.

“На рисунке изображено, как планета Земля передает Юпитеру корабль, который будет ее исследовать, а его спутники смотрят, что происходит. Один спутник очень испугался, второй удивился, а третий заснул”, – рассказала девочка журналистам.

Фото: suspilne.media

Запуск ракеты Arian-5 должен состояться в 2023 году. Планируется, что она запустит в космос аппарат для изучения Юпитера. Если эпидемиологическая ситуация в мире улучшится, то в 2023 году Ярина вместе с родителями сможет посетить Францию и присутствовать на запуске космической ракеты Arian-5, отмечает Общественное.

Отец девочки Леонид Закалюжный рассказал, что его дочь рисует с двух лет.

Фото: suspilne.media

“Обещают, что рисунок Яринки будет изображен на ракете, которая выведет межпланетную станцию на орбиту, а дальше она улетит к Юпитеру. Кроме того, нас обещают пригласить на запуск этой ракеты, в какой-то из центров Европейского космического агентства”, – отметил Закалюжный.

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