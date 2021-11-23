 

Рисунок восьмилетней украинки нанесут на космическую ракету

23.11.2021, 9:58, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Участие в международном конкурсе рисунков приняли 2600 детей из 63 стран мира. Финалистами стали 12 художников из Италии, Шри-Ланки, Испании, Германии, Словакии, Швейцарии, Эстонии, Венгрии, Израиля, Сальвадора, Франции и Великобритании, но победил рисунок Закалюжной.

“На рисунке изображено, как планета Земля передает Юпитеру корабль, который будет ее исследовать, а его спутники смотрят, что происходит. Один спутник очень испугался, второй удивился, а третий заснул”, – рассказала девочка журналистам.

Фото: suspilne.media

Запуск ракеты Arian-5 должен состояться в 2023 году. Планируется, что она запустит в космос аппарат для изучения Юпитера. Если эпидемиологическая ситуация в мире улучшится, то в 2023 году Ярина вместе с родителями сможет посетить Францию и присутствовать на запуске космической ракеты Arian-5, отмечает Общественное.  

Отец девочки Леонид Закалюжный рассказал, что его дочь рисует с двух лет. 

Фото: suspilne.media

“Обещают, что рисунок Яринки будет изображен на ракете, которая выведет межпланетную станцию на орбиту, а дальше она улетит к Юпитеру. Кроме того, нас обещают пригласить на запуск этой ракеты, в какой-то из центров Европейского космического агентства”, – отметил Закалюжный.

https://www.facebook.com/suspilne.news/videos/274546611147703/

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

08.07 / Созданный Леонардо да Винчи графический набросок продан за рекордные 12,2 млн долларов

27.09 / В Сан-Марино на референдуме поддержали легализацию абортов

25.09 / Кароль показала, как снимали трюки для кинотрилогии “Найти своих”. Видео

04.10 / Сын жертвы авиакатастрофы над Черным морем рассказал о пьянстве украинских ракетчиков

27.05 / Какие страны и авиакомпании отказались от полетов в воздушном пространстве Беларуси. Список обновляется

19.10 / Пашинян заявил о праве РФ на антитеррористическую операцию в Нагорном Карабахе

12.04 / В мире: Теракты против «предателей расы» на Западе планируют школьники

25.07 / Привлекает климат и природа. С начала лета в Украину приехало 30 тыс. туристов из Саудовской Аравии

07.11 / При крушении самолета в Подмосковье погиб ведущий телеканала НТВ – СМИ

11.09 / В РФ хотят замедлить зарубежный сегмент интернета до скорости 1990-х годов – расследователь Bellingcat Грозев

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика