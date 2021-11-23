Ученые объяснили необходимость ревакцинации от COVID-19 раз в полгода



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Ученые из Университета Вероны отобрали группу из 787 медицинских работников от 21 года до 75 лет, получивших обе дозы вакцины Pfizer-BioNTech. Уровни антител добровольцев измеряли до вакцинации, после получения второго компонента, а потом через один, три и шесть месяцев после прививки. Исследователи специально выбрали участников разного пола и почти всех возрастных групп, чтобы получить максимально полные данные об изменении титра антител.

Средние показатели антител существенно отличались в зависимости от пола и возраста: так, у лиц до 65 лет уровень был вдвое выше, чем у добровольцев старше 65 лет. У женщин антител было больше по сравнению с мужчинами, и самый высокий титр был отмечен у женщин до 65 лет. Авторы исследования предположили, что женщины могут быть лучше защищены от инфекции благодаря высокому уровня эстрогена, который, как известно, усиливает иммунные реакции. Ранее ученые уже не раз высказывали предположение, что гормональный фактор может значительно влиять на риск заражения и даже исследовали эффективность терапии с применением эстрогена для мужчин с тяжелым COVID-19.

Главным открытием было то, что спустя шесть месяцев уровень антител снизился более чем на 50% по сравнению с пиковыми значениями у всех без исключения участников, в том числе самых молодых. Это не значит, что вакцины неэффективны, подчеркнули ученые. Но поскольку титр нейтрализующий антител снижается со временем, в условиях продолжающейся пандемии очень важно введение бустерных доз, которые будут поддерживать адекватный уровень иммунного ответа.

Ревакцинация: зачем она нужна и кому?

Собрали ответы на все актуальные вопросы, в том числе о проверке уровня антител перед введением третьей дозы вакцины.

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Выводы итальянских исследователей соотносятся с заявлениями российских ученых, которые считают ревакцинацию необходимой мерой раз в полгода. Так, глава научного центра им. Гамалеи Александр Гинцбург сообщил, что клетки памяти, образующиеся после вакцины «Спутник V», не могут полностью защитить от заражения Дельта-вариантом коронавируса. Для поддержания высокого уровня антител необходима ревакцинация через полгода.

По словам заместителя директора центра им. Гамалеи Дениса Логунова, после введения препарата «Спутник Лайт» в качестве бустера эффективность вакцины возрастает в 1,6-2 раза. После того, как эпидемиологическая обстановка стабилизируется, ревакцинацию можно будет проводить не чаще раза в год.