Ярославским педиатрам предлагают 40 тысяч рублей – на уровне желаемой пенсии

23.11.2021, 10:00, Детали

Теги: Безработица, Работа

Аналитики hh.ru, сайта по поиску работы и сотрудников, выяснили, насколько высок спрос на данных специалистов, какие зарплаты им предлагают и какие вакансии для педиатров открыты прямо сейчас.

По данным hh.ru, с начала 2021 года в России было открыто почти 12 тысяч вакансий для педиатров, это почти в два раза больше, чем за аналогичный период допандемийного 2019 года. На одну вакансию педиатра сегодня приходится всего 0,8 резюме, что говорит о серьезной нехватке кадров.

В Ярославской области в этом году было открыто около 100 предложений для педиатров, это на 7% превышает показатели двухлетней давности. Средняя предлагаемая зарплата по стране, согласно данным за январь-ноябрь, составляет 48,3 тысячи рублей, по области – 40 тысяч.

А вот достойная пенсия в Ярославле — 40,6 тыс. рублей, считают жители города.

Самые высокие пенсионные ожидания — в Москве, Санкт-Петербурге и Хабаровске, самые скромные — в Кирове и Ижевске. Представители экономически активного населения России поделились своими представлениями об основных источниках дохода на пенсии и мечтами о достойном размере государственного пенсионного обеспечения. В опросе сервиса SuperJob приняли участие более 32 тыс. респондентов из всех округов страны.

В Ярославле экономически активное население в качестве основного источника дохода по достижении пенсионного возраста чаще называет работу, чем государственную пенсию (35 и 27% соответственно). В 2019 году на них рассчитывало меньшее число граждан (27 и 21%) а на личные накопления, напротив, надеялись чуть чаще (13% в 2019-м и 9% сегодня). Достойная пенсия, по мнению жителей Ярославля, составляет 40,6 тыс. руб. в месяц (+18% за два года). В 2020 году пенсионные ожидания равнялись сумме 35,3 тыс. руб., а в 2019 г. – 34,5 тыс. руб.

Среди жителей Санкт-Петербурга, как и в столице, примерно поровну тех, кто по достижении пенсионного возраста планирует жить на государственную пенсию и продолжать работать (25 и 26% соответственно). А всего два года назад работать по достижении пенсионного возраста экономически активное население Северной столицы планировало в 2 раза чаще, чем жить только на пенсию (31 и 15% соответственно). По величине пенсионных ожиданий город на Неве — на втором месте после Москвы (47 тыс. руб. в месяц, +8% к уровню 2020 года). В 2020 году пенсионные ожидания у петербуржцев равнялись сумме 43,5 тыс. руб., а в 2019 г. – 42,2 тыс. руб.

В Москве поровну тех, кто собирается жить на государственную пенсию, и тех, кто намерен продолжать работать (по 25%). По сравнению с доковидными временами, число планирующих жить на личные сбережения снизилось на 4 п.п., а количество тех, кто рассчитывает жить на пенсию, напротив, выросло на 4 п.п.. Достойной пенсией москвичи считают в среднем 48 тыс. руб. — это больше, чем во всех других мегаполисах страны. За год желаемая сумма выросла на 8%.

На вопрос об основном источнике дохода по достижении пенсионного возраста представители экономически активного населения России чаще отвечали, что рассчитывают продолжить работать и жить на зарплату (28%). На государственную пенсию надеются 24%. Жить на личные сбережения планируют 14% опрошенных. Средства, вложенные в негосударственные пенсионные фонды, назвали основным источником дохода в зрелом возрасте 4% россиян. На помощь детей рассчитывает только 1 человек из 100. Другие источники дохода назвали 7% респондентов, среди них — поступления от сдачи в аренду недвижимости, дивиденды и купоны по ценным бумагам.

Для молодежи возраст выхода на пенсию кажется еще очень далеким: россияне до 24 лет сейчас чаще думают, что смогут положиться на государственную пенсию. Респонденты от 25 до 44 лет чаще говорят, что рассчитывают продолжать трудиться и получать зарплату. Среди граждан старше 45-ти поровну тех, кто рассчитывает жить на пенсию и трудовые доходы (по 30%).

Реже всего на государственную пенсию россияне полагались в посткризисном 2009-м (лишь 7%), чаще всего — в прошлом году (25%). На первом же месте в качестве основного источника дохода по достижении пенсионного возраста россияне практически всегда указывали зарплату, лишь в 2009-м каждый третий собирался жить на сбережения.

Достойная пенсия, по мнению среднестатистического россиянина, сегодня должна равняться 43 тыс. руб. в месяц (+8%, в прошлом году средние запросы были на уровне 40 тыс. руб.). Женские запросы скромнее мужских (41 и 44,7 тыс. руб. соответственно). Молодежь до 24 лет считает достойной пенсией 35,8 тыс. руб. в месяц, россияне старше 45 лет — 45 тыс. руб. Чем выше уровень дохода, тем выше и пенсионные ожидания: 37 тыс. руб. — у россиян с зарплатой менее 30000 руб. и 48 тыс. руб. — у тех, кто зарабатывает более 80000 руб. в месяц.

Экономически активное население Астрахани основным источником вашего дохода по достижении пенсионного возраста чаще всего называет государственную пенсию (29%). Каждый четвертый же надеется продолжить работать и получать зарплату (26%). По сравнению с 2019 г. на государственное пенсионное обеспечение в Астрахани стали надеяться чаще, а на возможность работать после выхода на пенсию — реже (два года назад такого мнения придерживались 25 и 30% опрошенных соответственно). Достойной пенсией астраханцы считают 40 тыс. руб. в месяц, по сравнению с прошлым годом пенсионные ожидания выросли на 7% (в 2020-м они составляли 37,5 тыс. руб.).

Жители Барнаула — в числе первых среди российских городов, где чаще всего планируют продолжать работать после выхода на пенсию (40%). На государственную пенсию рассчитывают 26%, на материальную помощь от детей — 3%. Реже других жители Барнаула рассчитывают на личные сбережения — всего 5%. По сравнению с 2019 годом в два раза увеличилось число тех, кто планирует работать по достижении пенсионного возраста: 21% два года назад и 40% сейчас. Достойная пенсия, по мнению жителей Барнаула, составляет 40,2 тыс. руб., что на 9% больше, чем в прошлом году (в 2020-м было 37 тыс. руб.)

1 из 3 жителей Владивостока назвал основным источником дохода на пенсии работу или подработку (32%). Еще 22% надеются на государственное обеспечение, 17% — на личные сбережения. По сравнению с 2019 годом рассчитывать на работу или подработку стали чаще, а на личные сбережения — реже (в 2019 таковых было 27 и 21% соответственно). Достойной пенсией во Владивостоке назвали 44,7 тыс. руб., прирост по сравнению с прошлым годом составил 3% (43,2 тыс. руб. в 2020 году) и 6% по сравнению с 2019 годом — тогда достойной пенсий считали 42 тыс. руб.

Волгоград — на втором месте по количеству жителей, назвавших основным источником дохода по достижении пенсионного возраста государственную пенсию (32%). Столько же жителей Волгограда рассчитывают продолжать трудиться или подрабатывать (32%). Каждый десятый в качестве источника дохода на пенсии назвал личные сбережения (10%). По сравнению с 2019 годом на государственное обеспечение жители Волгограда стали полагаться чаще: 32% сейчас против 26% в 2019-м. Для жителей Волгограда достойная пенсия составляет 40,1 тыс. руб., прирост за два года составил 10% (в 2019 году запросы были на уровне 36,4 тыс. руб.).

В Воронеже в качестве основного источника дохода на пенсии жители чаще видят работу или подработку (32%). На государственную пенсию рассчитывают 23%, 14% — на личные сбережения и лишь 2% — на помощь детей. На личные сбережения и работу по достижении пенсионного возраста респонденты стали полагаться чаще (12 и 29% в 2019 году соответственно). По мнению жителей Воронежа, достойная пенсия в среднем составляет 39,5 тыс. руб., прирост за два года составил 5% (37,7 тыс. руб. в 2019 году).

Жители Екатеринбурга основным источником дохода на пенсии считают работу и подработку (34%). В столице Урала меньше, чем в других российских городах, жители рассчитывают на государственную пенсию (16%), но чуть чаще рассматривают как основной источник дохода средства, вложенные в негосударственные пенсионные фонды (6%). На личные сбережения здесь рассчитывает 10%, а на помощь детей — 2%. Государственные пенсии в качестве источника дохода жители Екатеринбурга стали рассматривать реже, а полагаться на возможность работы по достижении пенсионного возраста чаще (20% и 26% в 2019 году соответственно). В Екатеринбурге достойной пенсией в среднем считают 42,3 тыс. руб., что на 10% больше чем в 2019 году (38,5 тыс. руб.)

В Ижевске 35% жителей планируют продолжать работать или подрабатывать по достижении пенсионного возраста. Каждый пятый рассчитывает на государственную пенсию (21%), 13% — на личные сбережения. В 2019 году планирующих работать на пенсии было меньше — 24%, и на личные сбережения стали рассчитывать реже (18% два года назад). Жители Ижевска скромно оценили размер достойной пенсии в 39,4 тыс. руб., по сравнению с 2020 годом прирост составил лишь 2% (38,5 тыс. руб. год назад), а прирост за два года — 9% (в 2019 средние запросы составляли 36 тыс. руб.).

Иркутск — на втором месте среди российских городов по количеству жителей, планирующих работать на пенсии (39%). 23% рассчитывают на государственную пенсию в качестве основного источника дохода, 10% — на личные сбережения. За два года число жителей Иркутска, планирующих трудиться на пенсии, выросло с 27% до 39%, а на личные сбережения стали полагаться реже (15% в 2019 году). Достойной пенсией жители Иркутска назвали 42,5 тыс. руб., прирост за год составил 5% (40,4 тыс. руб. в 2020 году).

Жители Казани рассматривают возможность работы и подработки как основной источник дохода по достижении пенсионного возраста (34%). Каждый пятый рассчитывает на государственную пенсию (19%), 15% — на личные сбережения и 6% — на средства, вложенные в негосударственные пенсионные фонды. Рассчитывать на личные сбережения жители Казани стали реже, а на возможность работы на пенсии чаще (21 и 25% в 2019 году соответственно). За два года запросы на достойную пенсию у жителей Казани выросли на 16%: 36 тыс. руб. в 2019 году и 41,9 тыс. руб. сейчас.

Кемерово входит в первую пятерку городов по количеству жителей, готовых трудиться на пенсии (37%). В качестве дохода по достижении пенсионного возраста 29% жителей видят государственную поддержку, 10% — личные сбережения. По сравнению с 2019 годом на государственную пенсионную поддержку и возможность работы и подработки стали рассчитывать чаще (по 23% два года назад). Жители Кемерова достойной пенсией считают 39,9 тыс. руб., что на 3% больше чем год назад (38,9 тыс. руб. в 2020-м).

Киров — на первом месте по количеству жителей, рассматривающих государственную пенсию в качестве основного источника дохода по достижении пенсионного возраста (35%). При этом у кировчан самые скромные представления о достойной пенсии — 39 тыс. руб. в месяц. Работать на пенсии планирует каждый четвертый (25%). В качестве основного источника дохода 9% рассматривают личные сбережения и 2% — финансовую помощь от детей. За два года жители Кирова стали реже рассчитывать на личные сбережения и чаще — на государственную пенсионную поддержку (19 и 26% два года назад).

В Краснодаре 32% жителей рассчитывают на возможность продолжить работу по достижении пенсионного возраста. По числу респондентов, рассматривающих личные сбережения как источник дохода на пенсии (18%), Краснодар — на втором месте среди других российских городов и на последнем по числу тех, кто рассчитывает на государственную пенсию (16%). За два года сократилось число жителей, доверяющих государственной пенсии (22% в 2019 году). Достойной пенсией в Краснодаре жители назвали 42,9 тыс. руб., прирост по сравнению с 2019 годом составил 17% (36,8 тыс. руб. два года назад).

1 из 3 жителей Красноярска планирует продолжить работу на пенсии (33%), каждый четвертый рассчитывает на государственную пенсию (26%), 13% жителей назвали личные сбережения основным источником дохода, еще 3% рассчитывают на помощь детей. За два года респондентов, планирующих продолжать работать на пенсии, стало больше (26% в 2019-м). В Красноярске достойной пенсией считают 42 тыс. руб., что на 6% больше, чем два года назад (39,8 тыс. руб. в 2019 году).

3 из 10 жителей Липецка собираются работать или подрабатывать на пенсии, тогда как на государственную пенсию рассчитывает только каждый четвертый (26%). Использовать личные сбережения намерены 6% — это меньше, чем в большинстве мегаполисов. При этом на пенсионные выплаты и собственные заработки горожане сегодня рассчитывают чаще, чем до пандемии коронавируса (в 2019 году — 23 и 26% соответственно), а на помощь детей, личные сбережения и средства негосударственных пенсионных фондов — реже. Пенсионные ожидания жителей за год выросли на 10%: если в 2020 году достойной пенсией в городе считалась сумма в 36,8 тыс. руб., то сегодня это 40,4 тыс. руб.

Махачкала входит в тройку городов, жители которых чаще всего намерены продолжать работать или подрабатывать и в пенсионном возрасте: о таких планах сообщили 38% опрошенных. На государственную пенсию здесь рассчитывает лишь каждый пятый (21%), на личные сбережения — 12%. По сравнению с 2019 годом, жители столицы Дагестана стали реже рассчитывать на поддержку государства (минус 6 п.п.), чаще — на собственные заработки (плюс 6 п.п.). Достойная пенсия, по мнению жителей Махачкалы, составляет в среднем 41,7 тыс. руб., — это на 18% больше, чем в 2019-м.

В Набережных Челнах чаще, чем в других городах, планируют использовать альтернативные источники дохода. Здесь совсем немного тех, кто собирается на пенсии продолжать работать (24%) и жить на выплаты от государства (18%). По сравнению с 2019 годом роль государственной пенсии и средств негосударственных пенсионных фондов снизилась (на 10 и 5 п.п. соответственно), а роль дохода от работы или подработки немного возросла (на 4 п.п.). По оценкам жителей Набережных Челнов, достойная пенсия должна составлять в среднем 41,5 тыс. руб. — это на 20% больше, чем до пандемии COVID-19.

35% нижегородцев на пенсии планируют продолжать работать, 25% — жить на средства, выплачиваемые государством. При этом 2 года назад в Нижнем Новгороде реже рассчитывали на пенсию (на 5 п.п.) и чаще — на личные сбережения (на 7 п.п.). С точки зрения жителей города, достойная пенсия составляет в среднем 40,5 тыс. руб. в месяц (по сравнению с 2019 годом запросы увеличились на 12%).

Жить в старости на выплаты от государства планируют 22% жителей Новокузнецка (это на 6 п.п. меньше, чем в 2019-м). Продолжать работать и после выхода на пенсию в городе шахтеров собираются реже, чем где-либо еще в России (22%), а вот использовать личные сбережения — чаще, чем в среднем по стране (17%). Достойная пенсия, по мнению жителей Новокузнецка, — это в среднем 39,5 тыс. руб. (один из самых скромных запросов среди мегаполисов, причем за время пандемии сумма выросла лишь на 2%).

Представители экономически активного населения Новосибирска по достижении пенсионного возраста гораздо чаще собираются работать и подрабатывать (31%), чем жить на государственную пенсию (19%). 15% планируют расходовать личные средства. По сравнению с 2019 годом, жители Новосибирска стали чаще рассчитывать на возможность продолжения работы (+5 п.п.) и реже — на государственные выплаты (на 3 п.п.). Достойная пенсия по меркам Новосибирска — это в среднем 41,9 тыс. руб. в месяц (на 7% больше, чем год назад).

Омск относится к числу городов, жители которых чуть чаще, чем другие, рассчитывают в старости на помощь детей (4%). Впрочем, намного больше тех, кто намерен на пенсии продолжать работать или жить на выплаты от государства (28% и 22% соответственно). По мнению респондентов, достойная пенсия в Омске — это 42,2 тыс. руб., что на 14% больше, чем до пандемии COVID-19.

В Оренбурге каждый четвертый намерен продолжать работать по достижении пенсионного возраста и жить в старости на доходы от заработков. 26% надеются на государственную пенсию. За два года вдвое сократилось число тех, кто предполагает жить на накопленные личные средства (с 16% до 8%). Достойная пенсия, с точки зрения оренбуржцев, это в среднем 40,1 тыс. руб. — в 2019 было 35,9 тыс. руб. в месяц.

Жители Пензы основным источником дохода по достижении пенсионного возраста видят собственный заработок: 30% горожан намерены продолжать работать и на пенсии. Каждый четвертый (25%) рассчитывает на государственную пенсию — это на 6 п.п. больше, чем в 2019 году. Достойной пенсией здесь считают сумму в 40,5 тыс. руб., что на 10% больше, чем в 2020-м.

Пермь занимает первое место как по числу горожан, намеренных на пенсии продолжать работать (40%), так и рассчитывающих жить на личные сбережения (20%). На государственную пенсию здесь надеются только 19% опрошенных, по этому показателю Пермь — на последних строках таблицы. По сравнению с доковидными временами на пенсию как основной источник дохода в старости стали рассчитывать чуть реже (на 5 п.п.), а на собственные заработки и личные сбережения — чаще (на 15 и 8 п.п. соответственно). По мнению экономически активного населения Перми, достойная пенсия — это 41,4 тыс. руб. в месяц (год назад средняя сумма составляла 38,4 тыс. руб.).

Каждый третий житель Ростова-на-Дону намерен продолжать работать и подрабатывать и по достижении пенсионного возраста, тогда как каждый четвертый (26%) полагается на государственную пенсию. За последние 2 года выплаты от государства и собственный заработок здесь стали рассчитывать чаще (на 5 и 3 п.п. соответственно), а на личные сбережения — реже (на 6 п.п., сегодня — 10%). Достойная пенсия в Ростове-на-Дону, по средним оценкам, составляет 43,4 тыс. руб., что на 10% больше, чем в 2019-м и 2020-м.

Население Рязани на возможность работать по достижении пенсионного возраста надеется на четверть чаще, чем на государственную пенсию (32 и 24% соответственно). Достойным уровнем обеспечения от государства в старости среднестатистический житель города считает 40,5 тыс. руб. в месяц, это +4% к уровню прошлого года и +11% к 2019-му, тогда достойной пенсией считали 39 и 36,4 тыс. руб. соответственно.

В Самаре по сравнению с другими мегаполисами достаточно малое число жителей полагается на возможность работать по достижении пенсионного возраста (26%), еще меньшее количество — на государственную пенсию (18%). А вот число тех, кто планирует жить на накопления, — максимально (20%), город наравне с Пермью занимает первое место по этому показателю. Еще два года назад на возможность продолжать работать надеялся каждый третий, а на свои сбережения — 15%. Достойным уровнем пенсионного обеспечения среднестатистический самарец считает 40,6 тыс. руб. в месяц (+7% к запросам прошлого года).

В Саратове жить на зарплату после достижения пенсионного возраста рассчитывают 34% представителей экономически активного населения, на государственную пенсию полагаются 32%. Два года назад в качестве основных источников дохода в старости их называли 23 и 29% соответственно, а 12% планировали жить в основном за счет личных сбережений. Сегодня же на накопления предпочитают рассчитывать 9% опрошенных. Достойным уровнем пенсии жители города назвали 40,5 тыс. руб. в месяц (+10% к запросам прошлого года).

Жители Тольятти чаще всего предполагают продолжать работать после достижения пенсионного возраста и жить на зарплату (38%), на государственную пенсию надеются 22%. А всего два года назад распределение голосов в пользу того и другого источника дохода составляло 25 и 22% соответственно. В 2019 году вдвое большее число представителей экономически активного населения Тольятти полагало в старости жить на накопления: 17% против 9% сегодня. Достойная пенсия, по мнению жителей города, — это 40,8 тыс. руб. в месяц (+13% к запросам 2019 года).

Представители экономически активного населения Томска по достижении пенсионного возраста чаще рассчитывают жить на государственную пенсию, чем продолжать работать или подрабатывать (29 и 27% соответственно). Два года назад на пенсию полагались в 1,5 раза реже (18%), а на личные накопления — более чем в 2 раза чаще (19% в 2019-м и 8% сегодня). Достойным размером пенсии среднестатистический житель Томска считает 40,6 тыс. руб. в месяц.

Экономически активное население Тюмени чаще рассчитывает продолжать работать и после достижения пенсионного возраста (36%), жить на государственную пенсию планируют 25% опрошенных. Тюмень — в первой десятке мегаполисов с наиболее высокими зарплатными ожиданиями, достойной здесь считают пенсию в размере 43 тыс. руб. в месяц (+8% к запросам прошлого года).

В Ульяновске экономическое население по достижении пенсионного возраста чаще рассчитывает продолжать работать и жить на зарплату, чем на государственную пенсию (35 и 27% соответственно). Число жителей, которые полагаются на данные источники дохода, за два года выросло (в 2019-м было 29 и 23% соответственно), а вот тех, кто рассчитывает накопить достаточную сумму и жить на сбережения, стало меньше (12% два года назад и 8% сегодня). Среднестатистический житель Ульяновска считает достойной пенсию в размере 40,1 тыс. руб. в месяц (+11% к запросам 2019 года).

Жители Уфы на государственную пенсию полагаются чаще, чем на возможность работать по достижении пенсионного возраста (28 и 26% соответственно). Жить в старости на сбережения рассчитывают только 6% экономически активного населения города, а еще два года назад таковых было 16%. Достойным уровнем пенсии жители Уфы считают 41,5 тыс. руб. в месяц (за два года ожидания выросли на 13%).

В Хабаровске продолжать работать и после достижения пенсионного возраста собираются 32% экономически активных граждан, каждый четвертый рассчитывает жить на государственную пенсию, 12% — на личные накопления. И если число тех, кто собирается жить на зарплату и пенсию с 2019 года выросло (тогда оно составляло 29 и 18% соответственно), то доля планирующих жить на сбережения снизилась (два года назад она составляла 17%). Хабаровск — на третьем месте по размеру пенсионных ожиданий после двух столиц, среднестатистический житель города считает достойной пенсию в размере 45,1 тыс. руб. в месяц (+10% к запросам 2019 года).

Челябинск — на третьем месте по числу граждан, которые собираются жить на зарплату и после достижения пенсионного возраста (38%), по сравнению с 2019 годом их количество выросло на треть (было 28%). На государственную пенсию и личные накопления рассчитывают по-прежнему 23 и 13% соответственно. Достойная пенсия, по мнению жителей Челябинска, составляет 40,9 тыс. руб. в месяц (+8% к ожиданиям 2019 года).