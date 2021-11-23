 

Bloomberg: в России начался крупнейший призыв резервистов в армию

23.11.2021, 9:50, Разное
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Агентство Bloomberg, ссылаясь на данные иностранной разведки, заявило о том, что десятки тысяч россиян-военнослужащих запаса уже получили свои повестки прибыть в армию. Кампания по призыву запасников в источнике называется крупнейшей в истории нашего государства со времен СССР.

По данным источника, резервистов набирают для вооруженной операции по вторжению на территорию Украины, которая намечена на ближайшие месяцы или даже недели. Как утверждает агентство, саму операцию проведет группа военнослужащих численностью около ста тысяч человек при поддержке авиации. Задачей же запасников, по опубликованной информации, будет удержание оккупированной территории в течение продолжительного периода времени.

Источники из разведки США также подтвердили Bloomberg, что тактические группы, развернутые на российско-украинской границе уже находятся в наступательной позиции. Считается, что старт масштабной операции может быть дан после наступления морозов.

Стоит отметить, что в России никаких данных, подтверждающих эту теорию, нет. Ранее “Дни.ру” писали о том, что ответили в Кремле на вопрос о переброске войск на границу с Украиной. Пресс-секретарь президента подчеркнул, что наша страна никому не угрожает и назвал появившиеся в Сети данные вбросом, отметив, что внутренние перемещения по стране российских войск касаются только нашей страны.



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