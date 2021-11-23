 

Псаки не смогла прокомментировать данные об отправке оружия США на Украину

23.11.2021, 9:34, Новости дня
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Представитель Белого дома Джен Псаки отказалась комментировать появившуюся накануне в СМИ информацию о планах США отправить на Украину оружие.

Псаки на просьбу прокомментировать сообщение ответила, что ей нечего проанонсировать на этот счет, информирует РИА «Новости».

Ранее источники CNN сообщил, что Соединенные Штаты рассматривают возможность отправки на Украину военных советников и поставки Киеву различных вооружений, включая переносные зенитно-ракетные комплексы (ПЗРК) «Стингер». Эти шаги, как утверждается, станут ответом на якобы имеющее место наращивание Россией военной группировки на границе с Украиной.



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