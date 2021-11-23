 

Мэр Уфы поручил выборочно проверять QR-коды в общественном транспорте

23.11.2021, 9:34, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Мэр Уфы Сергей Греков поручил выборочно проверять QR-коды о вакцинации или перенесенной коронавирусной инфекции у пассажиров в общественном транспорте.

«В соседних регионах вводится уже проверка QR-кодов в общественном транспорте, такого решения пока в республике не принято, тем не менее необходимо делать выборочные проверки, в том числе в общественном транспорте», – цитирует ТАСС заявление Грекова на совещании в администрации муниципалитета.

По его словам, в городе работают порядка 180 бригад, которые проверяют соблюдение ограничительных мер.

Напомним, 22 октября в Татарстане начал действовать запрет на проезд в городском, пригородном, межмуниципальном общественном транспорте без QR-кодов о вакцинации от коронавируса, который повлек за собой стычки с контролерами в транспорте.

Ранее газета ВЗГЛЯД разбиралась в том, кто организует акции антиваксеров в российских регионах.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

15.11 / Спецборт с 30 специалистами МЧС вылетел в Армению для оказания гуманитарной помощи

25.08 / “Методы ж “товарищей чекистов”… Медичи завидуют поди”. Шнуров высказался об отравлении Навального

28.07 / Удальцов арестован на 10 суток за организацию акций в поддержку Фургала

19.05 / Ученые предлагают накапливать энергию прямо в бетонных стенах

18.09 / Пушилин назвал эпохальной возможность живущих в ДНР россиян голосовать на выборах

16.07 / Россия грозит ответственностью за призыв «Крым – это Украина» 

17.01 / Глава популярной среди последователей Трампа соцсети Parler скрывается из-за угроз

21.07 / Стало известно новое место работы уволившегося с Первого канала Шепелева

09.09 / Цена на газ в Европе установила новый рекорд

07.08 / Глава «Вектора» в интервью «Знанию» рассказал о поражении нервных клеток коронавирусом

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика