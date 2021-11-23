Мэр Уфы поручил выборочно проверять QR-коды в общественном транспорте

Мэр Уфы Сергей Греков поручил выборочно проверять QR-коды о вакцинации или перенесенной коронавирусной инфекции у пассажиров в общественном транспорте.

«В соседних регионах вводится уже проверка QR-кодов в общественном транспорте, такого решения пока в республике не принято, тем не менее необходимо делать выборочные проверки, в том числе в общественном транспорте», – цитирует ТАСС заявление Грекова на совещании в администрации муниципалитета.

По его словам, в городе работают порядка 180 бригад, которые проверяют соблюдение ограничительных мер.

Напомним, 22 октября в Татарстане начал действовать запрет на проезд в городском, пригородном, межмуниципальном общественном транспорте без QR-кодов о вакцинации от коронавируса, который повлек за собой стычки с контролерами в транспорте.

Ранее газета ВЗГЛЯД разбиралась в том, кто организует акции антиваксеров в российских регионах.