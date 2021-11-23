В России запретят работать программистами без наличия профильного образования

Министерство труда и социальной защиты РФ внесло изменения в профессиональный стандарт 06.001 «Программист» и в приказ от 22 апреля 1998 года «Об утверждении Квалификационных требований к должностям «Программист», «Инженер-программист», «Оператор ЭВМ» и другим, участвующим в разработке текста(кода) компьютерных программ».

С 1 января 2022 года официально работать программистами на территории России смогут только граждане, получившие профильное образование.

– Сегодня компьютеры играют огромную роль в нашей жизни. Практически повсеместно внедряются цифровые технологии, именно поэтому мы решили навести порядок в этой сфере. Работать программистами должны только люди, получившие специальное образование. Все врачи в России имеют медицинское образование, учителя – педагогическое, аналогичную практику было принято решение распространить и на сотрудников, которые занимаются программированием, – отметил министр труда России Антон Котяков.

Глава ведомства также посетовал на огромное количество низкоквалифицированных кадров в IT-сфере.

– Человек отучился на восьмичасовых курсах, после чего гордо называет себя программистом. А ведь любая ошибка в коде может привести к непоправимым последствиям. Вы представляете, что может случиться, если такой непрофессионал будет заниматься разработкой программы для транспортной системы? Или приложения для банка? Поэтому данное решение продиктовано исключительно заботой о безопасности граждан и с целью навести наконец-то порядок на этом рынке, – добавил он.

Работодатели, которые не уволят программистов без профильного образования, будут оштрафованы на сумму от 500 тысяч до 1 миллиона рублей.

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