Девушка показала, как за нами следят в магазинах, когда мы переодеваемся
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Покупательница в одном из американских магазинов, начала подозревать, что в примерочной кабинке, установлена камера, снимающая посетителей. Девушка примеряла одежду, и заметила скрытое устройство для видеосъёмки.
Все произошло в магазине под названием «Виндсор». Налелли, так звали покупательницу, сняла видео, которое разместила в Тик Ток.
Девушка была оскоблена: на примерила несколько вещей, но потом заметила глазок камеры, которая была встроена в поверхность потолка.
Женщина утверждает, что такой подход к обслуживанию покупателей не имеет законных оснований, так как размещать подобные устройства в кабинках для примерки одежды запрещено.
«За мной наблюдали в тот момент, когда я была раздета. Я очень неприятно удивлена, так как заметила камеру уже после того, когда одевалась» – рассказывает Налели.
Пользователи, просмотревшие ролик, были возмущены произошедшим.
«Это полное беззаконие»
«На каком основании они себе это позволяют»
«А ведь в этой кабинке побывало много людей»
Представители компании также отреагировали на конфликт. Они написали, что проблема решена и девушку никто не снимал.
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