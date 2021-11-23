 

Девушка показала, как за нами следят в магазинах, когда мы переодеваемся

23.11.2021, 9:24, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Покупательница в одном из американских магазинов, начала подозревать, что в примерочной кабинке, установлена камера, снимающая посетителей. Девушка примеряла одежду, и заметила скрытое устройство для видеосъёмки.

Все произошло в магазине под названием «Виндсор». Налелли, так звали покупательницу, сняла видео, которое разместила в Тик Ток.

Девушка была оскоблена: на примерила несколько вещей, но потом заметила глазок камеры, которая была встроена в поверхность потолка.

Женщина утверждает, что такой подход к обслуживанию покупателей не имеет законных оснований, так как размещать подобные устройства в кабинках для примерки одежды запрещено.

«За мной наблюдали в тот момент, когда я была раздета. Я очень неприятно удивлена, так как заметила камеру уже после того, когда одевалась» – рассказывает Налели.

Пользователи, просмотревшие ролик, были возмущены произошедшим.

«Это полное беззаконие»

«На каком основании они себе это позволяют»

«А ведь в этой кабинке побывало много людей»

Представители компании также отреагировали на конфликт. Они написали, что проблема решена и девушку никто не снимал.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

20.11 / В Волгограде противники QR-кодов ворвались в здание Роспотребнадзора

12.04 / Скандалы: «Так делать некрасиво, но это бизнес»

24.09 / Талибы возобновят смертные казни и практику отрубания конечностей

16.04 / Три успешных бренда России попали в фокус агрессии Запада

07.01 / Песков рассказал о неприемлемых для Путина вещах: Становится жестоким и беспощадным

22.12 / Заснял «костлявую руку призрака»

02.07 / Город преуспевающих людей: образ столицы России на страницах современных книг

07.07 / Мнение: «Про систему туалетов «М» и «Ж», как путь к консенсусу между прививочниками и антипрививочниками.»

29.09 / Мнение: Несложные схемы

28.05 / Кислоты, витамины: что такое активные ингредиенты в косметике, их плюсы и противопоказания

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика