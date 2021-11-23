Девушка показала, как за нами следят в магазинах, когда мы переодеваемся

Покупательница в одном из американских магазинов, начала подозревать, что в примерочной кабинке, установлена камера, снимающая посетителей. Девушка примеряла одежду, и заметила скрытое устройство для видеосъёмки.

Все произошло в магазине под названием «Виндсор». Налелли, так звали покупательницу, сняла видео, которое разместила в Тик Ток.

Девушка была оскоблена: на примерила несколько вещей, но потом заметила глазок камеры, которая была встроена в поверхность потолка.

Женщина утверждает, что такой подход к обслуживанию покупателей не имеет законных оснований, так как размещать подобные устройства в кабинках для примерки одежды запрещено.

«За мной наблюдали в тот момент, когда я была раздета. Я очень неприятно удивлена, так как заметила камеру уже после того, когда одевалась» – рассказывает Налели.

Пользователи, просмотревшие ролик, были возмущены произошедшим.

«Это полное беззаконие»

«На каком основании они себе это позволяют»

«А ведь в этой кабинке побывало много людей»

Представители компании также отреагировали на конфликт. Они написали, что проблема решена и девушку никто не снимал.