Госдума запретит упоминать национальность авторов законопроектов

Депутат от Чеченской Республики Абдулрахман Хамзанхалиев внёс на рассмотрение парламента законопроект, согласно которому парламенту запрещено будет раскрывать национальность депутата, который внёс тот или иной законопроект на рассмотрение Госудмы – это позволит снизить градус межнациональной напряжённости в стране.

По словам уроженца Хасавюртского района Хамзанхалиева, упоминание о национальной и этноконфессиональной принадлежности депутата существенно влияет на процесс принятия решения нижней палатой. Конституция гарантирует всем гражданам России равные права независимо от их происхождения. Депутат привёл длинный список законопроектов, которые не были приняты из-за предубеждения народных избранников по отношению к их авторам.

Идею поддержал лидер ЛДПР Владимир Жириновский, предложивший поправку, в рамках которой вместо национальности депутата будет упоминаться профессия его родителей.

– Нам нужны формулировки, которые не сеют раздор и вражду. Например, если сказать, что папа автора того или иного предложения был юристом, то никакой проблемы не будет. А вот если мы начнём выяснять, кто какой национальности, так это ж сразу начнётся притеснение. Вот я, скажем, русский, и мне не страшно об этом говорить. А что Милонов? А Поклонская? Вы хотите, чтобы говорили: «закон внесла на рассмотрение хохлушка»? Это же унизительно. Такой закон никто никогда не примет. Так что давайте лучше без этих всех штучек. Есть одна национальность – россиянин, – заявил Жириновский.

—