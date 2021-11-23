“Ляшко-малой – красавчик”. Олег Ляшко показал сына, которому исполнилось полтора года

“Спасибо богу и [жене] Росите за сына”, – подписал снимок 48-летний политик.

“Ляшко-малой – красавчик”, – оставил под фото комментарий toliangrinko.

“Копия папина”, – написала tsos264303.ig.

“Счастливый папа и прекрасный сын. Пусть вас бог хранит”, – пожелал kruchinina.m.iv.

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Контекст:

Олег Ляшко родился в 1972 году в Чернигове. Был депутатом парламента почти 13 лет – с 25 мая 2006 года по 29 августа 2019 года.

Политик женат на Росите Сайранен. Они зарегистрировали брак 2 июня 2018 года после 20 лет совместной жизни. В мае 2020 года Ляшко сообщил о рождении сына Александра. Супруги также воспитывают дочь Владиславу (2002).

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