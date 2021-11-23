 

“Ляшко-малой – красавчик”. Олег Ляшко показал сына, которому исполнилось полтора года

23.11.2021, 9:04, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

“Спасибо богу и [жене] Росите за сына”, – подписал снимок 48-летний политик.

“Ляшко-малой – красавчик”, – оставил под фото комментарий toliangrinko.

“Копия папина”, – написала tsos264303.ig.

“Счастливый папа и прекрасный сын. Пусть вас бог хранит”, – пожелал kruchinina.m.iv.

View this post on Instagram

A post shared by Олег Ляшко (@liashko)

Контекст:

Олег Ляшко родился в 1972 году в Чернигове. Был депутатом парламента почти 13 лет – с 25 мая 2006 года по 29 августа 2019 года.

Политик женат на Росите Сайранен. Они зарегистрировали брак 2 июня 2018 года после 20 лет совместной жизни. В мае 2020 года Ляшко сообщил о рождении сына Александра. Супруги также воспитывают дочь Владиславу (2002).

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

01.04 / Администрация Суэцкого канала оценила убытки от блокады контейнеровозом Ever Given более чем в $1 млрд

03.11 / Российский рынок акций открылся снижением

02.09 / Fox – «хромая утка» — Никки Хейли заявила, что Байден утратил доверие как американских военных, так и зарубежных союзников

28.09 / В основе жизни могут лежать шесть простых молекул

11.11 / Шмыгаль рассказал, как правительство Украины поддержит бизнес во время “карантина выходного дня”

16.08 / Первый белорусский дипломат за границей поддержал массовые протесты на родине

18.10 / ВОЗ зафиксировала новый мировой рекорд по суточному приросту больных с COVID-19

12.10 / Еврокомиссия изучает разные сценарии обеспечения поставок газа для Украины – президент ЕК

09.01 / NASA продлила на два года миссию InSight на Марсе

12.08 / Ефремова не оказалось в списке пациентов Боткинской больницы

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика