Pfizer заявила о 100% эффективности своей COVID-вакцины для детей 12–15 лет

Эти данные подтвердило исследование с участием 2228 детей. В группе плацебо 30 детей заболели COVID-19, тогда как в группе, получившей вакцину, таковых не было вообще. Это позволяет утверждать о 100% эффективности препарата.

“Эффективность была неизменно высокой независимо от пола, расы и этнической принадлежности, демографии, ожирения и сопутствующих заболеваний”, – отметили в компании.

На основе данных компания планирует подавать заявку на полноценную сертификацию вакцины регуляторам по всему миру.

“Это первые и единственные раскрытые долгосрочные данные, которые демонстрируют безопасность и эффективность вакцины против COVID-19 у лиц в возрасте от 12 до 15 лет”, – сказал Угур Шахин, генеральный директор и соучредитель BioNTech.

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

Вакцина BNT162b2 производства компаний Pfizer и BioNTech стала первой, которую одобрила Всемирная организация здравоохранения. Ее уже одобрили для использования ряд стран, в том числе Великобритания, Канада, США, Швеция, Швейцария и Бахрейн. Pfizer и BioNTech заключили с ЕС два контракта на поставку 600 млн доз вакцины BNT162b2 в этом году (всего в странах ЕС проживает около 450 млн человек, каждому необходимо получить две дозы вакцины).

В мае в США разрешили использование этой вакцины для подростков 12–15 лет, в октябре – для детей 5–11 лет.

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