 

В Болгарии в результате ДТП с автобусом из Северной Македонии погибло по меньшей мере 45 человек

23.11.2021, 9:04, Новости дня
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Автобус после ДТП загорелся на автомагистрали, отмечает национальный телеканал.

Среди погибших есть дети.

Семь человек пострадали, их отправили в больницу.

Автобус незадолго до происшествия въехал в Болгарию через пограничный пункт пропуска Капитан-Андреево. По предварительной информации, все погибшие и пострадавшие – граждане Северной Македонии.

Агентство BGNES пишет со ссылкой на пожарную охрану, что в автобусе в момент происшествия находилось 52 человека. Среди погибших – водитель и 12 несовершеннолетних, в том числе два близнеца.

Госпитализированы две женщины и пять мужчин. У всех ожоги лица и верхних дыхательных путей, одна из женщин – с переломом бедра после прыжка из окна горевшего автобуса.

Чиновники предполагают, что ДТП произошло из-за того, что водитель уснул.

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Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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