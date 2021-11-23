За сутки COVID-19 заболели почти 13 тыс. украинцев, 720 – умерли

Среди новых заболевших – 1058 детей и 231 медработник.

За минувшие сутки умерло от болезни 720 человек, выздоровело – 23 107. В больницу попали 2055 пациентов.

Днем ранее в стране подтвердили 7464 новых случая коронавирусной инфекции и 326 смертей среди пациентов с COVID-19.

За все время эпидемии в Украине зафиксировано 3 353 136 случаев COVID-19, 2 796 597 человек выздоровели, 82 318 – умерли.

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Контекст:

В Украине постепенно ухудшается эпидемическая ситуация, говорил 4 августа замминистра здравоохранения – главный санврач Украины Игорь Кузин. Летом в стране фиксировали менее 2 тыс. случаев ежедневно, осенью показатель увеличился в разы.

Четвертая волна COVID-19 в Украине началась раньше, чем прогнозировали, заявлял 11 октября министр здравоохранения Виктор Ляшко. В середине ноября власти заявили о начале спада четвертой волны.

По данным Минздрава, 96,5% умерших с 1 августа по 31 октября от осложнений COVID-19 не были привиты двумя дозами вакцины.

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