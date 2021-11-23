Закревская: Если суды будут идти, как сейчас, беркутовцы и прокуроры по делам Майдана избегнут наказания из-за истечения срока давности

“Если ничего не изменить. Если суды будут идти, как идут сейчас. Через два года все беркуты, следователи, прокуроры по делам… избегнут наказания. Дела закроют по истечении сроков давности. Приговоров не будет”, – подчеркнула Закревская, добавив, что все результаты расследований “полетят в трубу”.

Она перечислила дела, о которых идет речь:

по разгону Майдана 30 ноября 2013 года;

по избиению на Банковой 1 декабря 2013 года;

по штурму Майдана 11 декабря;

по январским событиям на Грушевского;

по избиению Автомайдана и протестующих из желтого автобуса 23 января 2014 года;

по избиению, давке, 18 февраля;

по выдаче оружия титушкам 20 февраля.

“Это именно те беркута, следователи и прокуроры, которые не убежали. Подавляющее большинство продолжает работать в полиции, прокуратуре. Они останутся на своих должностях с полным ощущением безнаказанности. Безнаказанности, доказанной в суде. И все это не потому, что “ничего не расследуется”. Все эти дела расследованы. И маринуются в судах уже три, четыре, пять, а то и шесть лет. А потому, что по делу назначаются три-четыре заседания в год, которые не проходят”, – написала она.

Адвокат отметила, что такая стратегия “ничего не происходит” является самой успешной стратегией защиты обвиняемых, так как она не находит никакого сопротивления общества, судебной системы, профессионального сообщества, и в итоге приводит к освобождению обвиняемых от ответственности.

https://www.facebook.com/eugenijazz/posts/4736052959767799

Контекст:

21 ноября 2013 года в Киеве из-за отказа правительства подписать Соглашение об ассоциации с Евросоюзом начался митинг на Майдане, который после избиения вышедших на площадь студентов перерос в массовые протесты по всей стране. Протестующим противостояли правоохранительные органы и нанятые властями вооруженные бандиты (титушки).

Закончился Евромайдан в конце февраля 2014 года бегством тогдашнего президента Виктора Януковича в Россию.

По словам пятого президента Петра Порошенко, в результате трагических событий 18–20 февраля 2014 года погибли 107 человек.

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