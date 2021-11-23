Видеоконференции и рабочие чаты способствуют выгоранию женщин, у которых есть дети



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В мае 2020 года, когда в большинстве стран люди массово переходили на удаленку, ученые из Университета Невады провели опрос 540 женщин, у которых есть дети. Все участницы работали дистанционно не менее двух месяцев, и специалисты решили выяснить, насколько способствовали их продуктивности ZOOM-конференции и рабочие переписки в чатах.

Оказалось, что все эти технологии вызывают стресс у всех без исключения женщин независимо от количества детей, образования и уровня достатка. Все участницы опроса признались, что им очень сложно вести переговоры с коллегами по видеосвязи в домашних условиях, поскольку им приходится одновременно заниматься домашними делами. Способствуют выгоранию и рабочие переписки в мессенджерах, когда необходимо немедленно дать обратную связь, держа ребенка на руках.

«Мы обнаружили, что уровень стресса у женщин с детьми постепенно увеличивается, поскольку им приходится буквально жонглировать рабочими задачами и заботами о детях», — сообщила ведущий автор исследования, профессор Натали Пеннингтон (Natalie Pennington).

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Поскольку многим из нас предстоит еще долго работать из дома, очень важно обзавестись полезными привычками, которые спасут от выгорания.

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По мнению ученых, работодатели очень помогут своим сотрудницам справиться с многозадачностью, если позволят им общаться с коллегами не в формате видеоконференции в строго назначенное время, а по телефону в удобное для них время. Вместо рабочих чатов, которые предполагают синхронную работу персонала, в некоторые моменты лучше использовать электронную почту.

Ранее канадские ученые сообщили, что во время пандемии уровень тревожности и депрессии у женщин с детьми вырос почти вдвое. Ключевым фактором ухудшения психического здоровья авторы исследования считают дополнительную нагрузку, связанную с необходимостью заниматься дистанционным обучением детей и одновременно работать из дома и выполнять домашние обязанности. Большинство матерей сообщили о том, что им трудно соблюдать баланс в ежедневных заботах, и в этой группе был отмечен самый высокий уровень ухудшения психического здоровья: 40% сообщили о депрессии, 35% жаловались на хроническую тревогу.

Другим серьезным фактором проблем с психикой оказалось снижение доходов во время пандемии, особенно у женщин с невысоким заработком. Ученые отметили, что этот фактор повлиял на моральное состояние женщин гораздо больше, чем до COVID-19, когда некоторые участницы также сообщали о снижении доходов или потери работы.