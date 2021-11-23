Ослепший англичанин начал видеть странные образы, в том числе изувеченных людей и Смерть с косой

Слепой 41-летний британец Натан Фой провел последние несколько лет, видя множество жутких “галлюцинаций”.

Он считает, что это происходит из-за того, что его мозг пытается каким-то образом самостоятельно “восполнить пробелы” в зрительной памяти.

Натан Фой шутит, что он родился с “глазами 65-летнего старика”, на самом деле с врожденной глаукомой, из-за которой у него на протяжении почти всей жизни было ограниченное зрение. Но три года назад его зрение резко просело и он фактически стал слепым.

Именно тогда все эти “галлюцинации” и начались.

Когда его зрение внезапно ухудшилось, этот отец двоих детей из Кардиффа начал видеть что-то необычное. И поначалу увиденное повергло его в депрессию:

В эксклюзивном интервью для Daily Star он сказал следующее:

“Я видел некоторые ужасные вещи, на которые просто неприятно смотреть, и они исходят из вашей памяти или чего-то подобного, может быть, из просмотренного ранее фильма ужасов, но ваш мозг просто заполняет этот пробел”.

“Я видел раненых людей, людей с отсутствующими частями тела, с кровью. К счастью, это случалось не так часто, но это довольно эмоционально, когда вы видите такие вещи. Это вещи, на которые вы не обязательно захотите смотреть”.

“Я думаю, что может быть я видел эти образы в фильмах ужасов, когда был подростком, и сейчас, возможно, расплачиваюсь за это”.

Фой вспоминает, как однажды он испугался высокой фигуры в плаще, стоявшей над ним с косой.

“Я видел Мрачного Жнеца несколько раз, в первый раз я увидел его, когда впервые получил эти серьезные галлюцинации. Было почти время Хэллоуина и это действительно шокировало меня.

Я в тот момент что-то доставал с заднего сиденья машины и когда я возвращался оттуда и шел там где была дверь, случилось как будто дверь исчезла, а там, где она была, стоял большой Мрачный Жнец, возвышающийся над тобой, я не знаю, на высоте около 2 метров или около того.

На нем бела вся эта черная одежда, скелетные руки и все такое как их изображают, и это действительно меня напугало.”

Будучи ослепшим и отчаянно нуждаясь в сенсорной информации, теперь Натан может вызывать подобные видения из-за звука, запаха или даже ощущая изменение температуры.

“Довольно часто, когда я впервые вижу новый “глюк”, у меня немного перехватывает дыхание. Я видел много людей с топорами и думал. что они охотятся на меня. Они были немного похожи на викингов в стиле старого кино. У них были большие топоры и я ощущал себя в опасности.

“Когда я пытаюсь заснуть ночью в темной комнате и мне нечего смотреть, я вижу что-то действительно яркое, и это как будто моя подушка горит. Вот как раз в это время мне нужно очень стараться, чтобы не реагировать на галлюцинации”.

Благодаря собакам-поводырям Натан вскоре научился эмоционально справляться со своими галлюцинациями. Считается, что его странные видения вызваны синдром Чарльза Бонне, который случается, когда между глазами и мозгом отсутствует связь.

Благотворительная организация, в которой он работает, предоставила Натану трех собак-поводырей, с которыми он провел более 23 лет, а его нынешняя собака по кличке Мейсон жизненно важна для сохранения его спокойствия, когда он “подвергается атаке галлюцинаций” на публике.

Одна из страшных галлюцинаций, к которой Натан также привык, – это огнедышащий дракон, обитающий прямо на его кухне.

“Когда вы открываете духовку и ощущаете поток горячего воздуха оттуда, я просто вижу, что это голова дракона дышит огнем, и мой инстинкт заставляет меня вздрагивать от страха и все такое. Я говорю вам, что это довольно не скучная жизнь, это на самом деле постоянное развлечение. Я просто получаю такой набор вещей и самое сложное тут – не реагировать на них”.

“Теперь я могу с ними справиться, но дело в том, что в моей жизни был период, когда я действительно страдал и эти галлюцинации тогда собирались уничтожить меня. Мне просто повезло, что мне удалось найти нужного человека, который помог огромному количеству людей”.