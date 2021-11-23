 

Немцам предложили выбрать между прививкой от COVID и смертью

23.11.2021, 8:40, Новости дня
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Большинству немцев предстоит либо вакцинироваться от коронавируса, либо переболеть, либо умереть до конца зимы, сообщил министр здравоохранения Германии Йенс Шпан.

Шпан заявил, что, вероятно, «к концу этой зимы, как иногда цинично говорят, почти все в Германии будут либо вакцинированы, либо вылечены, либо мертвы», передает РИА «Новости» со ссылкой на AFP.

Он подчеркнул, что в Германии во многих больницах наблюдается «очень и очень сложная ситуация».

В последние недели в Германии наблюдается самая высокая заболеваемость COVID-19 за все время пандемии. По словам президента Института Роберта Коха Лотара Вилера, в стране более 500 тыс. активных случаев коронавируса.

«Вся Германия является большим регионом вспышки. Это национальная чрезвычайная ситуация», – подчеркнул он.

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Публикация от ВЗГЛЯД.РУ (@vzglyad.ru)

Более 70% жителей Германии выступают за обязательную вакцинацию от коронавируса, следует из результатов опроса, проведенного компанией Civey для издания Spiegel.

При этом все возрастные группы преимущественно поддерживают меру: активнее всего за обязательную вакцинацию выступают граждане от 65 лет (87%), наименьшей поддержкой мера пользуется у категории от 18 до 29 лет (53%).

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.



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