Обзор шин Hankook Ventus Prime 3 K125

23.11.2021, 9:50, Детали

Теги: Безопасность, Транспорт

Модель является летней и изготовлена из специального компаунда, устойчивого к истирающим воздействиям и сохраняющего оптимальную жесткость даже при езде по горячему асфальту в жаркую погоду. Она предназначена для легковых автомобилей, относящихся преимущественно к субкомпактному, малому и среднеразмерному сегментам.

Возможности

Данные покрышки демонстрируют свои лучшие качества на бетонных и асфальтовых дорогах. Вы можете выбрать летние шины Hankook Ventus Prime 3 K125 для движения по современному мегаполису, а также для поездок по загородным трассам. На них можно ездить также по грунтовым и проселочным дорогам, но они не подходят для вязких, глинистых участков и экстремального бездорожья.

У данных шин асимметричный протектор с ненаправленным рисунком. Обращает на себя внимание разное исполнение плечевых зон. Одна из них является открытой, что способствует более интенсивному отводу воды из пятна контакта. Вторая плечевая секция имеет закрытое исполнение, данная часть протектора отвечает за улучшение управляемости при прохождении маневров.

Характеристики

Покрышки отличаются пониженным уровнем шума. Это достигнуто за счет особой схемы расстановки шашек, которая способствует максимально быстрому подавлению звуковых резонансных явлений, а также двухслойной структуре протектора в плечевых секциях. Прочие характеристики:

Сокращенный тормозной путь, что достигнуто благодаря применению запатентованной технологии Flat-Trac III SS.

Минимальный уровень вибраций даже на высоких скоростях и при движении по крупнозернистому асфальту. Эффект получен благодаря технологии Vibration Control, обеспечивающей виброподавление.

Специальные зубцы на шашках протектора, повышающие коэффициент сцепления на всех типах дорожного полотна.

Центральная секция шин Hankook Ventus Prime 3 K125 195/65R15 91V состоит из двух жестких ребер. Эти элементы улучшают управляемость при прямолинейной езде.

Особенности

Шинный коктейль сделан с добавлением силикосодержащих ингредиентов. Благодаря этому покрышка является износостойкой и отличается хорошими сцепными показателями. Глубокие и расширенные кольцевые каналы создают мощный дренажный эффект, защищающий от аквапланирования.

Подтверждением безупречного качества автопокрышек является то, что данная модель заняла второе место по итогам теста летней резины, проведенного в 2016 году известным немецким автоклубом АСЕ.