Как в тюрьме — BFM TV побывал в центре содержания мигрантов во Франции

Иностранцы, подлежащие депортации из Франции, попадают в закрытые центры содержания, обстановка в которых мало чем отличается от тюремной, констатируют журналисты BFM TV, побывавшие в одном из них. При этом, как отмечает телеканал, только малую часть из попадающих в подобные центры людей депортируют, остальным же приходится жить в этих условиях месяцами.

Внутри центра содержания мужчины и женщины живут отдельно друг от друга — как в тюрьме. Но здесь речь идёт не о заключённых. Здесь содержатся иностранцы. Они не имеют права покидать центр, но вольны свободно входить и выходить из своих комнат. Эта система содержания ужесточается в случае проявлений агрессии, которые случаются нередко. На этот случай предусмотрены изоляционные камеры.

СОТРУДНИЦА ЦЕНТРА СОДЕРЖАНИЯ МИГРАНТОВ: Их используют, когда заключённый демонстрирует несоответствующее поведение или иногда при подозрении на ковид.

Комната площадью семь квадратных метров, в которой нет ничего, кроме матраса и унитаза.

КОРРЕСПОНДЕНТ BFM TV: Вас не затруднит показать мне, где вы спите?

МИГРАНТЫ: Нет-нет, проходите.

КОРРЕСПОНДЕНТ BFM TV: Так, это на двоих, правильно?

ЖЕНЩИНА: Да, она (показывает на соседку) спит на полу, потому что не может забраться наверх из-за ноги.

Эти женщины прибыли сюда месяц назад. У них нет документов. Они успели побывать в тюрьме. Они относятся к тем иностранцам, которых правительство хотело бы выдворить из страны в первую очередь. Незра приехала с семьёй из Марокко ещё ребёнком.

НЕЗРА, жительница центра содержания: Я считаю себя местной, потому что здесь я ходила в школу, я училась здесь, я здесь выросла. Я не знаю ничего о Марокко, в Марокко у меня никого нет. Что я буду там делать?

КОРРЕСПОНДЕНТ BFM TV: Вы не хотите обдумать этот вариант?

НЕЗРА: Я об этом и не думаю, потому что у меня здесь ребёнок, я здесь живу с 13 лет…

КОРРЕСПОНДЕНТ BFM TV: А вашему сыну сколько?

НЕЗРА: Ему 14 лет.

В теории, как мать ребёнка, рождённого во Франции, Незра относится к так называемым защищённым иностранцам. С начала года всего треть из 1,5 тысячи человек, содержащихся здесь, в конечном счёте были отправлены в страну своего происхождения.

Дата выхода в эфир 20 ноября 2021 года.